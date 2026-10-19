Sürpriz: Tebas, Real Madrid ile girdiği çekişmenin ardından görevden alınma ve 3 yıl men cezasıyla karşı karşıya

Xavier Tebas ile Real Madrid kulübü arasında devam eden anlaşmazlık, İspanya La Liga başkanının Yüksek Spor Konseyi kararıyla görevinden alınmasıyla sonuçlanabilir.

"La Sexta" kanalının aktardığı ve "Sport" gazetesinin doğruladığı bilgilere göre, Yüksek Spor Konseyi, Real Madrid'in açıklamalarını Nazilerin beyanlarına benzetmesi nedeniyle Tebas'a karşı kendi inisiyatifiyle önlemler almayı değerlendiriyor.

Real Madrid, lig başkanına sert eleştiriler yöneltmiş ve birçok açıklamada istifa etmesini talep etmişti.

Tebas ise sosyal medya hesapları üzerinden doğrudan yanıt vererek tutumundan geri adım atmadı ve yaptığı benzetmeyi "iletişim fakültelerinde öğretilen mekanizmalara" dayandırdığını öne sürerek savundu.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

Gazete, konunun şu anda Yüksek Spor Konseyi'nin hukuk biriminde bulunduğunu ve bu yolda ilerlemek için Spor İdare Mahkemesi'ne resmi bir şikâyette bulunulması gerektiğini, bu mahkemenin de Xavier Tebas'ın İspanya La Liga başkanlığındaki geleceğine ilişkin nihai kararı vereceğini belirtti.

Dün pazar günü, Sevilla ile oynanan maç sırasında "Santiago Bernabéu" stadı, İspanya La Liga ve Barcelona kulübüne karşı bir protesto dalgasına sahne oldu.

Taraftarlar, "Defol git Tebas", "İtelemeye devam et Laporta", "Federasyonda yolsuzluk" ve "İpleri hâlâ Negreira oynatıyor" gibi sloganlar attı.

Bu sloganlar, en coşkulu taraftarlara ayrılan tribünde açılan ve üzerinde "Bu futbol değil; bu Tebas ve Negreira" yazan büyük bir pankartla aynı zamana denk geldi.

Belirtmek gerekir ki bu taraftar grubu, Real Madrid başkanı Florentino Pérez'in locasına en yakın noktada bulunuyor.

Xavier Tebas'ı zor durumda bırakabilecek bir emsal var: Luis Rubiales davası. İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu'nun eski başkanı, 2023 yılında, Kadınlar Dünya Kupası finali sırasında oyuncu Jenni Hermoso'yu rızası olmadan öpmesi ve ayrıca stattaki VIP locada bulunurken uygunsuz hareketler yapması nedeniyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

O dava, sonunda Spor İdare Mahkemesi tarafından Rubiales'e üç yıl men cezası verilmesiyle sonuçlanmıştı ve Yüksek Spor Konseyi Spor İdare Mahkemesi'ne şikâyette bulunmaya karar verirse Xavier Tebas'ın karşı karşıya kalabileceği ceza da budur.











