Basında çıkan haberler, Nassr'ın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo'nun 2026-2027 yeni futbol sezonu müsabakalarına hazırlık kapsamında takım antrenmanlarına döneceği tarihi ortaya koydu.

Ronaldo, Portekiz Milli Takımı ile Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'na katılmasının ardından, Nassr'ın Portekiz'in başkenti Lizbon'daki dış kampına, bu ayın 19 Temmuz'unda başlamasından itibaren katılmamıştı.

Herkes, Portekizli yıldızın, ülkesinin milli takımının Dünya Kupası'nın son 16 turunda İspanya karşısında bu ayın 6 Temmuz'unda elenmesinden itibaren 21 gün süren yasal sürenin ardından Nassr antrenmanlarına döneceğini bekliyordu.

Ancak Suudi gazeteci Rtiban el-Devseri, Ronaldo'nun dönüşü için sürpriz bir tarih ortaya koyarak, oyuncunun ancak kafilenin Lizbon'dan Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a dönmesinin ardından Nassr'a katılacağını doğruladı.

Suudi kulübünün Lizbon'daki kampı önümüzdeki 5 Ağustos'ta sona eriyor; bu da oyuncuların dönüşün ardından kısa bir dinlenme süresi almasının beklenmesi nedeniyle, en erken tahminle bir hafta öncesinden Riyad'daki antrenmanlara dönmeyeceği anlamına geliyor.

Buna göre "Don", Portekiz Milli Takımı ile Dünya Kupası'ndaki katılımının sona ermesinden bir aydan fazla süre sonra, ancak yeni sezonun başlamasından yaklaşık bir hafta önce Nassr antrenmanlarına katılacak.

Nassr yeni sezona bugünden itibaren yaklaşık iki hafta sonra, tam olarak önümüzdeki 15 Ağustos'ta, Roshn Ligi'nin ilk haftasında Feth ile karşılaşacağı maçla başlayacak.

Abdülilah el-Amri'nin evvelki gün çarşamba günü Nassr kampına döndüğü, diğer Portekizli João Félix ve Senegalli Sadio Mané'nin ise en geç bugün cuma akşamı veya yarın cumartesi döneceği ve böylece Ronaldo hariç takımın tüm oyuncularıyla kadrosunun tamamlanacağı belirtiliyor.