Bir basın raporu, bu gece Avrupa Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Paris Saint-Germain ile konuğu Barcelona arasında oynanacak maçın ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

"The Sun" gazetesi, Fransız göstericilerin Paris Saint-Germain ile Barcelona maçını hedef almasına yönelik endişelerin arttığını, bu nedenle polisin stadyumun çevresine sıkı bir güvenlik kordonu kurmaya hazırlandığını yazdı.

Avrupa Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde, aralarında tazyikli su toplarıyla donatılmış özel kuvvetlerin de bulunduğu yaklaşık 5.000 memurun konuşlandırılması bekleniyor.

Bu gelişme, Fransa'nın hafta sonu boyunca yaşadığı felaket boyutundaki olayların ardından geldi; bu, yıllardır görülen en şiddetli olay dalgasıydı.

Gelecek maçlar PSG Şampiyonlar Ligi 15:00 BAR

En az 3.000 işletme yağmalandı veya zarar gördü ve 2.400'den fazla kişi gözaltına alındı.

Özel önlemler ve kapalı kapılar hayaleti

Yetkililer bugün, göstericilerin maçı hedef almasına yönelik artan endişeler arasında, beklenen maç öncesinde zırhlı araçların konuşlandırılması gibi özel önlemler almaya hazırlanıyor.

Ayrıca yetkililer, maçın kapalı kapılar ardında oynanmasına yol açacak son dakika sokağa çıkma yasağı uygulamayı da değerlendiriyor.

Paris polisi, Fransa'nın başkentini gözetlemek için insansız hava araçlarının görevlendirilmesi talimatını verdi; ayrıca terör eylemlerini önlemek amacıyla altı adede kadar insansız hava aracıyla sokakların taranmasına izin veren bir emir çıkarıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak şunları söyledi: "Bu son derece hassas bir dönem ve özellikle büyük kalabalıklar toplandığında şiddetin her an patlak vermesi muhtemel."

Kaynak sözlerine şöyle devam etti: "Maç boyunca binlerce ek memur görevde olacak ve bunlara özel kuvvet memurları da dahil olacak."

Paris Saint-Germain'in büyük öneme sahip maçları, takımın kazanıp kaybetmesine bakılmaksızın, Fransa genelinde sıklıkla olayların patlak vermesine neden oluyor.

Paris Saint-Germain, Arsenal'i yenerek Avrupa Şampiyonlar Ligi kupasını kazandığında, ardından 225 taraftar hakkında polise saldırı, hırsızlık, şiddet ve havai fişeklerin yasadışı kullanımı gibi suçlamalarla cezai işlem başlatılmıştı.

Bu kez, Paris Saint-Germain kulübünün ana stadı olan Parc des Princes çevresinde sokağa çıkma yasağı uygulanması değerlendirildi.

Güçlü bir güvenlik kordonu

Eğer bu uygulanmazsa, bunun yerine, Paris çevresinde konuşlandırılacak yaklaşık 5.000 çevik kuvvet polisi, zırhlı araçlar ve tazyikli su toplarını da içeren güçlü bir kordon kurulacak.

Bu gelişme, hedefli sokağa çıkma yasağının, Fransa'nın yıllardır gördüğü en kötü olayların ardından sükûnetin korunmasına katkıda bulunduğu gerekçesiyle övgü almasının ardından geldi.

Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu şunları söyledi: "Hedefli sokağa çıkma yasağı bu gecenin sükûnetine katkıda bulundu; kanunun uygulanmasını sağlayan polis ve jandarma memurlarına, ayrıca çabaları harekete geçiren valilere teşekkür ederim."

Sözlerine şöyle devam etti: "Koşulların gerektirdiği yerlerde bu gece yeni bir sokağa çıkma yasağı belirlenecek."

Bu kararlar sahada, valiler tarafından, belediye başkanlarıyla koordineli olarak alınacak.

Birkaç gün önce yaşanan olayların ardından birçok büyük kentte sokağa çıkma yasağı zaten uygulandı.

Lecornu, aralarında Paris ve Marsilya'nın da bulunduğu yerlerde Pazartesi'yi Salı'ya bağlayan gecenin nispeten sakin geçmesini sağlayan acil durum tedbirlerini övdü.