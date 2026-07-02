Sürpriz... Suudi Futbol Federasyonu, Al-Meshal'ın istifasını görüşmeyecek!

Basında yer alan haberler, Suudi Futbol Federasyonu Başkanı Yaser Al-Meshal’ın istifası üzerine önümüzdeki Çarşamba günü düzenlenecek olağanüstü genel kurul toplantısının gündemiyle ilgili bir sürprizi ortaya çıkardı.

Yaser Al-Meshal, milli takımın 2026 Dünya Kupası grup aşamasından elenmesinin ardından, geçen Pazartesi sabahı erken saatlerde Suudi Futbol Federasyonu başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Suudi Futbol Federasyonu ise dün Çarşamba günü, "X" sitesindeki resmi hesabı üzerinden kulüpleri önümüzdeki Çarşamba günü video konferans yoluyla olağanüstü genel kurul toplantısı düzenlemeye davet ettiğini duyurdu.

Suudi "Al-Riyadiya" gazetesi, kulüplere gönderilen olağanüstü genel kurul gündemine göre Suudi Futbol Federasyonu'nun başkan Yaser Al-Meshal'ın istifasını görüşmeyeceğini bildirdi.

Gazete, gündemde genel kurul ile ilgili bazı idari konuların yanı sıra, tüzük ve seçim yönetmeliğinde değişiklik yapılması için bazı önerilerin oylanmasının da yer aldığını belirtti. Bu öneriler arasında yönetim kurulu üye sayısının 11'den 12'ye çıkarılması da bulunuyor.

Yaser Al-Meshal’ın 2019 yılından bu yana Suudi Futbol Federasyonu’nun başkanlığını yürüttüğü hatırlatılırken, Suudi milli takımı onun döneminde hiçbir şampiyonluk kazanamadı; en önemli başarısı ise grup aşamasından elenmeden önce iki kez Dünya Kupası’na katılmayı başarmasıydı.