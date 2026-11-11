Basın raporları, çarpıcı bir sürprizi ortaya çıkardı. Raporlar, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın, mevcut Yunan teknik direktörü Yorgos Donis uğruna birinci sınıf pek çok dünya çapında teknik direktörü reddettiğini doğruladı.

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MBC 1 kanalındaki "Nadina" programının sunucusu Suudi spiker Abdulrahman el-Humeydi, Donis'in 2027 Asya Kupası'nın başlamasından önce Suudi Arabistan Milli Takımı teknik direktörlüğü görevinden yüzde 99 ayrılacağını teyit etmişti.

Suudi Arabistan Milli Takımı'nda dünyaca ünlü teknik direktörlerin reddi

Suudi "el-Arabiya" kanalının muhabiri Nayef es-Sakil bu haberleri yalanladı ve Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'ndaki tüm yetkililerin, önümüzdeki dönemde Yunan teknik direktörü görevden alma yönünde herhangi bir niyet bulunmadığını kesin bir dille yalanladıklarını vurguladı.

Şöyle açıkladı: "Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, herhangi bir acil durum ihtimaline karşı -örneğin Donis'in federasyonun uyguladığı yeni çalışma mekanizmasına göre kendisinin istifasını sunması gibi- 3 teknik direktörden oluşan bir acil durum listesine sahip, ancak onu görevden alma niyeti yok."

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Şunları ekledi: "Menajerler de teknik direktörleri pazarlamaya çalışıyor; hatta Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, 2026 Dünya Kupası'ndan elenmenin ertesi gününden itibaren birinci sınıf dünyaca ünlü teknik direktörlerin yanı sıra orta seviye ya da pek tanınmayan teknik direktörlerin de aramalarını, mesajlarını ve özgeçmişlerini aldı."

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Şu şekilde devam etti: "Bu doğal bir durum, ancak önemli olan Suudi Arabistan Milli Takımı'nda yürütülen çalışma ve bunun planlandığı gibi ve futbol federasyonunun hedeflerine uygun ilerleyip ilerlemediği; her şey herhangi bir etkilenme olmadan her zamanki gibi ilerliyor."

Devamında: "Donis, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'na, önümüzdeki 31 Temmuz'da sona eren sözleşmesinin bitimine kadar olan dönem için 30 sayfalık bir plan sundu; bu plan onun çalışmasının değerlendirme kriteridir ve kendisi hâlâ bu plan üzerinde çalışmaya devam ediyor."

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Es-Sakil ayrıca antrenmanların normal şekilde ilerlediğini, Yunan teknik direktörün görevden alınma ihtimaline dair çıkan haberler nedeniyle oyuncular üzerinde herhangi bir etki bulunmadığını vurguladı.

Donis'in görevden alınma haberlerine yanıtı

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Donis, görevden alınma haberlerine bizzat yanıt vermişve Suudi "el-Riyadiye" gazetesine yaptığı açıklamalarda şöyle demişti: "Suudi Arabistan Milli Takımı'yla mesleki geleceğim hakkında arada bir ortaya atılan söylentiler beni ilgilendirmiyor."

Şunları ekledi: "Şu anda beni ilgilendiren şey Suudi Arabistan'ı geliştirmek ve çalışmaya odaklanmak; mesleki geleceğim etrafında dönen konularla başa çıkacak tecrübeye sahibim ve Suudi futboluna hizmet etmek için elimdeki en iyiyi ortaya koyacağım."

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Donis'in açıklamaları, Suudi "el-İhbariye" kanalının aktardığı, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun Yunan teknik direktörün görevden alınma ihtimalini yalanlayan ve görevine devam edeceğini vurgulayan açıklamasının bir devamı niteliğinde geldi.

Böylece bu, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun Donis'in ayrılık haberlerini yalanladığı ikinci kez oldu; daha önce geçtiğimiz Ekim ayında da aynısını yapmıştı.

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Donis Suudi Arabistan Milli Takımı'yla ne başardı?

Hatırlatmak gerekirse Donis, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü geçtiğimiz Nisan ayında, Fransız teknik direktör Herve Renard'ın yerine, 2026 Dünya Kupası'nın başlamasından sadece iki ay önce devralmış ve turnuvaya ilk turdan veda etmişti.

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Suudi Arabistan Milli Takımı Dünya Kupası'nda Uruguay ile 1-1, Cape Verde ile golsüz berabere kaldı, İspanya'ya ise 4-0 mağlup oldu ve yalnızca 2 puanla Sekizinci Grup'u son sırada tamamladı.

Buna rağmen Yunan teknik direktör, geçtiğimiz Ekim ayında 27'nci Körfez Arap Kupası'nı ("Körfez 27") kazanarak "el-Ahdar"ı 23 yılın ardından ilk kupasına ulaştırmayı başardı.

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Donis turnuvayı mümkün olan en iyi şekilde kazandı; Suudi Arabistan Milli Takımı 5 maçtan 4'ünü kazanmayı başardı, beşinci maçı ise penaltı atışlarıyla geçti, 8 gol kaydetti ve kalesinde hiç gol görmedi.

Genel olarak Suudi Arabistan Milli Takımı, Donis yönetiminde resmi ve hazırlık düzeyinde toplam 11 maç oynadı; bu maçlarda 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi aldı, 13 gol kaydetti, kalesinde ise 7 gol gördü.