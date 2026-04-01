Sürpriz... Schneider, emekli olduktan 7 yıl sonra sahalara geri dönüyor

Hollanda futbolunun efsanesi Wesley Sneijder, her zaman kendini mutlu hissettiği yere geri döndü... Eskiden Real Madrid, Inter Milan ve Ajax'ta forma giyen oyuncu, 2019 yılında futbolu bırakmıştı; şimdi ise, yedi yıl sonra sahalara geri dönüyor.

"Marca" gazetesi, 41 yaşındaki Sneijder'in sahalara geri döndüğünü ve hedefinin, eski Real Madrid oyuncusunun kardeşi Rodney Sneijder'in antrenörlüğünü yaptığı Hollanda dördüncü lig takımı OSM'75 olduğunu yazdı.

Hollanda tarihinin en fazla milli maça çıkan oyuncusu hâlâ heyecan uyandırıyor: Kimse onun dönüşünü kaçırmak istemedi; 1000'den fazla seyirci, onun sahalara geri dönüşünü izlemek için stadyuma akın etti.

"Vox 07" ile oynanan maç, 1-0'lık zorlu bir galibiyetle sona erdi ve Schneider maça ancak 70. dakikada girdi.

Wesley, ESPN'e şunları söyledi: "Bunu başka hiçbir kulüpte yapmazdım, ben burada ailemle birlikteyim."

Maç birçok medya kuruluşunun ilgisini çekti, ancak Schneider spot ışıklarına aldırış etmedi ve "Siz olsanız da olmasanız da, maçı aynı derecede keyifle izledim" dedi.

Maç tartışmalardan da yoksun değildi; konuk takım, dört oyuncu değişikliği yapıldığı gerekçesiyle, oynama hakkı olmayan bir oyuncunun sahada olması ihtimaline karşı şikayette bulunmayı düşünüyor. Bununla birlikte, Schneider'in yeni kulübü, tüm olayın bir yanlış anlaşılma olduğunu vurguluyor; çünkü oyuncu değişikliklerinden biri, bir oyuncunun kafasına aldığı şiddetli darbe sonrasında gerçekleşti ve bu, kuralların izin verdiği bir istisna.

Kulüp, Wesley'in kadrosuna katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Schneider'in kadrosunda yer almasının kendisi için büyük bir onur olduğunu belirtti.

Yönetim kurulu üyesi Alexander de Mol, "2010 yılında Altın Top'u kazanmayı hak etmişti, ancak bu ödül ondan çalındı" dedi.

Yedek kulübesinde de esprili anlar yaşandı. Teknik direktörü, oyuncunun zamanının kısıtlı olmasıyla ilgili şaka yaptı: "Eğer ilk 11'de oynamak istiyorsa, televizyon işini geçici olarak askıya almalı ve en az bir kez takımla antrenmana çıkmalı; şart bu."