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Al Ahli v Al Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Sürpriz sakatlık: Mendy, Al Fateh maçı öncesi Al Ahli'nin yaralarını derinleştirdi

Al Fateh FC - Al Ahli
Al Fateh FC
Al Ahli
Premier Lig
E. Mendy
Suudi Arabistan
Senegal

Senegalli kalecinin başrolde olduğu yeni bir kriz

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli taraftarları, Senegalli kaleci Edouard Mendy ile ilgili yeni bir darbe aldı; üstelik Roshn Ligi'nde Al Fateh maçının oynanmasına yalnızca birkaç saat kala.

Al Ahli, Suudi Roshn Ligi'nin sekizinci haftasında, yarından sonraki gün yani cuma günü El Ahsa'daki Meydan Tamweel El Oula Stadı'nda Al Fateh'e konuk olacak.

Maça 48 saat kala Al Ahli, bugün çarşamba günü "X" platformundaki resmi hesabı üzerinden, Senegalli kalecisi Edouard Mendy'nin antrenman seansı sırasında omzundan sakatlandığını duyurdu.

Al Ahli açıklamasında, Senegalli kalecinin önümüzdeki dönemde takımla birlikte yapılacak antrenmanlara katılma durumunun belirlenmesi için sağlık ekibi tarafından sürekli bir değerlendirmeye tabi tutulacağını belirtti.

Mendy, mevcut dönemde Al Ahli'nin en son sakatlanan oyuncusu oldu. Kendisinden önce ayak ekleminde sakatlık yaşayan Nayef Masoud ve Suudi Arabistan Milli Takımı ile Arap Körfezi Kupası "Khaleeji 27" turnuvasına katılırken sakatlanan Zakaria Hawsawi vardı.

Bunlara ek olarak Brezilyalı savunmacı Roger Ibanez de sakatlıktan muzdarip; ancak iyileşmeye ve Hollandalı teknik direktör Marino Pusic yönetiminde takımla birlikte antrenmanlara katılmaya yakın bir durumda.

"El Raki" lakaplı Al Ahli, 4 galibiyet ve 3 mağlubiyetten topladığı 12 puanla Suudi Ligi puan tablosunda altıncı sırada yer alıyor ve zirvede oturan Al Hilal'in tam 6 puan gerisinde bulunuyor.

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