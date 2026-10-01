Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı kampından ayrılmasının yankıları, yıldız oyuncunun takıma geri dönmeme ihtimaliyle sınırlı kalmayabilir; zira Portekizli yıldız, Portekiz Futbol Federasyonu talimatları uyarınca disiplin cezalarına maruz kalma riskiyle karşı karşıya.

Ronaldo, Jorge Jesus'un, teknik direktör olarak kadro seçiminde ve teknik kararların alınmasında tam yetkiye sahip olduğunu vurguladığı basın toplantısının ardından milli takım kampından ayrılmıştı.

Teknik direktörün açıklamalarının ardından Ronaldo, özel uçağıyla Kopenhag'dan Madrid'e doğru yola çıktı. İspanyol "Marca" gazetesinin Portekizli meslektaşı "Ojogo"dan aktardığına göre, bu karar disiplin sonuçları doğurabilir.

Men cezası 6 aya kadar çıkabilir

Portekiz Futbol Federasyonu'nun disiplin talimatına göre, kamptan ayrılması gerekçesiz sayılırsa Ronaldo, bir ay ile altı ay arasında değişen bir men cezasıyla birlikte para cezasına çarptırılabilir.

Talimat şu ifadeyi içeriyor: "Usulüne uygun şekilde davet edildikten sonra gerekçesiz olarak ayrılan ya da milli takımların herhangi bir antrenmanına, maçına veya herhangi bir faaliyetine, yahut Portekiz Futbol Federasyonu veya Portekiz'in sportif temsiliyle bağlantılı bir etkinliğe katılmayan her oyuncu, bir ay ile altı ay arasında değişen bir men cezasına çarptırılır; buna ek olarak, oyuncu profesyonel ise 5 ile 10 hesap birimi arasında değişen bir para cezası alır."

Hesap biriminin değeri 102 avro olarak belirlendiğinden, olası para cezası yaklaşık 500 ile 1.000 avro arasında değişiyor.

Portekiz Federasyonu ve Ronaldo: Açıklamasız iki bildiri

Portekiz Futbol Federasyonu, Çarşamba akşamı Ronaldo'nun milli takım kampından ayrıldığını doğrulamış, ancak kendisini bu kararı almaya iten nedenleri açıklamamıştı.

Federasyon, milli takımın Danimarka ve Norveç maçlarına hazırlıklarının, kadroda bulunan diğer 24 oyuncunun katılımıyla belirlenen programa göre süreceğini belirtti.

Federasyon bildirisinde şöyle dedi: "Tüm heyet, milli takımın yaklaşan sorumluluklarına ve belirlenen hedeflere ulaşmaya tam odağını koruyor."

Ronaldo ise sosyal medya hesapları üzerinden konuşarak, kendisini kamptan ayrılmaya iten gerçek nedenleri uygun zamanda açıklayacağını vurguladı.

Portekiz Milli Takımı'nın kaptanı şunları yazdı: "Milli takım teknik direktörünün basın toplantısının ardından ve Portekiz Futbol Federasyonu başkanıyla yaptığım bir görüşmenin ardından, milli takım kampından ayrılmaya karar verdim. Uygun zamanda, her zaman kendimi adadığım milli takımdan ayrılmama yol açan nedenlerle ilgili gerçeği tüm Portekizlilere anlatacağım."

Şöyle ekledi: "Şimdi, istisnasız olarak Portekiz'e ve takımdaki tüm arkadaşlarıma iyi şanslar dileme zamanı."