Sürpriz: Ronaldo Dünya Kupası'nın ardından milli takımı bırakmayı düşündü, Jesus onu yola devam etmeye ikna etti!

Portekizli gazeteci Nuno Luz, ülkesinin milli takım kaptanı Cristiano Ronaldo ile teknik direktör Jorge Jesus arasındaki krizin yeni ayrıntılarını açıklayarak, anlaşmazlığı çözmek amacıyla düzenlenen acil toplantının detaylarına ışık tuttu.

Kriz, Ronaldo'nun UEFA Uluslar Ligi'nde Portekiz'in 2-1 kazandığı geçtiğimiz Norveç maçı boyunca yedek kulübesinde oturmasıyla başladı ve bu durum Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın kaptanının tepkisine yol açtı.

Cristiano Ronaldo, Norveç maçının ardından antrenmanlara çıkmayı reddetti; ancak Jesus ile bir görüşme yaptı ve ikili arasında işlerin yatıştığı izlenimi oluştu. Fakat Jesus, Danimarka maçı öncesindeki basın toplantısında ortaya çıkıp hiçbir oyuncunun -futboldaki başka hiç kimsenin de- fikirlerini değiştiremeyeceğini vurgulayınca, Don Portekiz kampından ayrılıp Madrid'e doğru yola çıktı.

Nuno Luz, Radio Marca'daki "La Tribu" programında şunları söyledi: "Cristiano'nun Portekiz'le kariyerinin sonu böyle olamaz. Yaşananlar iyi değil. Kötü bir izlenim bırakıyor."

Luz, Marca gazetesinin aktardığına göre, Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença ile konuştuğunu belirterek şunları ifade etti: "Bu durumdan dolayı çok öfkeliydi. Ve iş böyle bitemez, çünkü Cristiano'nun bir tarihi var. O bizim tarihimizin bir parçası."

Nuno Luz, Cristiano'nun 2026 Dünya Kupası'nın ardından Portekiz Milli Takımı'ndaki kariyerini sonlandırmayı düşündüğüne de dikkat çekerek şöyle konuştu: "Dünya Kupası'ndan sonra, milli takıma dönmeme fikri Cristiano'nun aklından geçiyordu; çünkü yolun sonu olarak görüyordu."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Jorge Jesus onu kalmaya ikna etmeye çalıştı; teknik direktör yaz boyunca her gün evinden onu arayarak, bu projeye liderlik etmesi gereken kişinin kendisi olduğunu ona vurguluyordu. Hatta iş, oyuncuyla bir toplantı yapmaya kadar vardı; Jesus ve Portekiz Federasyonu Başkanı, 'Cascais' kentindeki evinde onu ziyaret ederek kahve içtiler."

Şunları ekledi: "Ve nihayetinde bir anlaşmaya vardılar: 'Mesele çözüldü; Galler'e karşı ilk maçı ve pazar günü kendi evinde Norveç'e karşı son maçı oynamak istiyordu.'"

Kriz, Norveç maçının gününde ortaya çıktı; Nuno'ya göre, "Jesus sabah Cristiano'yu arayarak" planlardaki bir değişikliği ona bildirdi ve şöyle dedi: "Fikrimi değiştirdim; önemli bir unsur olabilirsin ve seni 30 dakika oyuna dahil edeceğim." İşte hata burada yatıyor.

Nuno, bu sözün başından beri verilmemesi gerektiğini düşünüyor ve şöyle diyor: "Dünyadaki hiçbir teknik direktör, ilk on birde oynatmadığı bir oyuncuya 30 dakika oynayacağına dair söz veremez." Daha sonra maçın gidişatı planların değişmesine yol açtı; çünkü "maç Cristiano'ya uygun değildi, aksine o anda 2-1'lik öndeliği savunmak gerekiyordu."

Cristiano'nun öfkesi, durumu ilgili tarafların bir araya geldiği bir toplantı gerektirecek aşamaya getirdi; Nuno, federasyon başkanının acilen seyahat etmek zorunda kaldığını ve üçlünün bunun ardından bir araya geldiğini açıkladı.

Portekizli gazeteciye göre üçlü şöyle dedi: "Milli takıma katılalım, çünkü milli takım en önemli şeydir ve işleri doğru şekilde yapacağız."

Şunları ekledi: "Jesus hatasını kabul etti; 30 dakika oynayacağını söylememeliydi. Cristiano da kendi adına, takım arkadaşlarıyla birlikte olma ihtiyacını kabullendi ve birlikte bir mutabakata vardılar."

Buna rağmen anlaşmazlık daha sonra yeniden alevlendi; Nuno, Cristiano'nun teknik direktörün basın toplantısında bir açıklama yapmasını beklediğini -ki bu sonunda gerçekleşmedi- açıklayarak şöyle dedi: "Cristiano halihazırda stadyumda bulunurken basın toplantısını dinliyordu, ancak Jesus bu konuda hiçbir şey söylemedi."

Nuno Luz'a göre Cristiano'nun Portekiz'le hikâyesi bu şekilde bitmemeli; şöyle vurguladı: "Son farklı olmalı, çünkü o bir tören ve bir veda maçını hak ediyor."

Şimdi geriye Cristiano'nun kendi anlatımını dinlemek kalıyor; Nuno, onun hemen konuşmayacağını düşünüyor ve şöyle diyor: "Bunun konuşmak için uygun bir zaman olduğunu sanmıyorum. Sanırım milli takım maçlarının bu turu biter bitmez konuşacak. Konuşmak zorunda ve bu konudaki görüşünü ortaya koyacağını açıkladı."



