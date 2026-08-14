Sürpriz: Ronaldo, annesinin yokluğunda Georgina ile evliliğini kutluyor

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Lizbon yakınlarındaki yeni lüks malikânelerinde düzenlenen son derece özel bir sivil törenle Georgina Rodriguez ile evlendi. Törene yalnızca 4 tanık ve çiftin çocukları katılırken, Suudi Al Nassr'ın kaptanının annesi ve kardeşleri hazır bulunmadı.

Evlilik töreni, 11 Ağustos Salı günü saat 13.30'da, Ronaldo'nun Portekiz'in Cascais şehrindeki seçkin Quinta da Marinha bölgesinde yer alan ve yaklaşık 30 milyon sterlin değerindeki evinde gerçekleşti.

Evliliğin kaydını, resmi işlemleri tamamlamak üzere Portekiz'in kuzeyindeki Porto şehrinden Cascais'e gelen memur Maria Manuel Ferreira de Campos Folhadela de Oliveira üstlendi.

Ronaldo ve Georgina'nın töreninde yalnızca 4 tanık

İngiliz "The Sun" gazetesine göre evlilik törenine yalnızca 4 kişi tanıklık etti: Georgina'nın kız kardeşi Ivana, Ronaldo'nun yıllardır yakın dostu olan Miguel Paixão ve İspanyol bir çift olan José Rodríguez Sangil ile eşi Mónica González Martínez.

Portekiz basınının aktardığına göre, José Rodríguez Sangil mücevher alanında çalışıyor.

Buna karşılık, Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro ve üç kardeşi Hugo, Elma ve Katia törende yer almadı. Böylece Portekizli yıldızın ailesinden törene katılanların listesi çocuklarıyla sınırlı kaldı: Cristiano Junior, ikizler Eva Maria ve Mateo, Alana ve Bella.

Dolores, evlilik törenine katılmamış olsa da, oğlunun evliliği tamamladığını duyurmasının ardından "Instagram" paylaşımına kalp emojisi bırakarak desteğini göstermeye özen gösterdi.

10 yılın ardından evlilik

Evlilik, Ronaldo ile Georgina arasındaki yaklaşık on yıllık ilişkinin ardından ve nişanlarını sosyal medya üzerinden duyurdukları günden tam bir yıl sonra gerçekleşti.

Ronaldo'nun temsilcileri, çiftin hesaplarından evlilik yüzükleriyle fotoğraflar paylaşmasının ardından, oyuncunun ve Georgina'nın 11 Ağustos'ta ailevi bir törenle evlendiğini daha önce doğrulamışlardı.

Resmi duyuru, evlilik töreninin Ronaldo'nun doğum yeri olan Madeira Adası'ndaki Funchal Katedrali'nde yapılacağına işaret eden söylentilerden günler sonra geldi; ancak bu haberlerin doğru olmadığı ortaya çıktı.

Evlilik belgesi bir sırrı ortaya çıkardı

Törenin ayrıntıları ve yeri hakkında bir gizlilik durumunun ardından, Portekizli "Jornal de Notícias" gazetesi evlilik belgesinin bir kopyasını yayımladı ve bu belge, törenin Ronaldo'nun lüks Quinta da Marinha bölgesinde yeni inşa edilen malikânesinde gerçekleştiğini ortaya koydu.

Belge ayrıca Ronaldo ve Georgina'nın, evlilik töreninden yalnızca bir gün önce, 10 Ağustos'ta Lizbon'da bir noter huzurunda imzaladıkları evlilik öncesi anlaşma yoluyla mal varlıklarını ayrı tutmayı tercih ettiklerini doğruladı.

İsimler evlilikten sonra değişmedi

Evlilik belgesi, 41 yaşındaki Ronaldo'nun tam adını, doğum yerini ve rahmetli babası José Dinis de dahil olmak üzere ebeveynlerinin bilgilerini içeriyordu.

Belge ayrıca, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te doğan ve tam adı Georgina Louisa Rodríguez Hernández olan 32 yaşındaki Georgina'nın bilgilerini de kapsıyordu.

Dikkat çekici olan ise, çiftin evlilikten sonra isimlerini olduğu gibi koruyacak olması ve Georgina'nın Ronaldo'nun aile soyadını almaması. Bu durum, kadınların evlendikten sonra eşin soyadını taşımaya eğilimli olduğu İngiltere'deki yaygın gelenekten farklı bir uygulama.

Evlilik akdi bu yıla ait 1493 numarayla kaydedildi. Törenin kendisi Cascais'te gerçekleşmiş olmasına rağmen, görünüşe göre bu kayıt Porto şehrindeki nüfus sicil dairesine işlendi.

Suudi Arabistan'a dönüş

Portekiz'deki evlilik töreninin tamamlanmasının ardından Ronaldo ve Georgina Suudi Arabistan'a döndü. Portekizli yıldız burada, Suudi Ligi'ne transfer olduğundan bu yana forma giydiği Al Nassr ile kariyerini sürdürüyor.