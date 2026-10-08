Yunan Georgios Donis yönetimindeki Suudi Arabistan Milli Takımı'nın teknik ekibinin geleceği, "Körfez 27" Arap Körfezi Kupası'nı kazanmasına rağmen tehlikeye girdi. Zira basın raporları, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ile İspanyol teknik direktör Roberto Martínez arasında önümüzdeki dönemde Suudi Arabistan'ın başına geçmesi için daha önce varılan bir anlaşmayı ortaya çıkardı.

Donis, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü 2026 Dünya Kupası öncesinde Hervé Renard'ın yerine devralmıştı. Yunan teknik adam Dünya Kupası'nda grup aşamasını geçmeyi başaramamasına rağmen, Suudi Arabistan'a 23 yıl aradan sonra Körfez Kupası'nı yeniden kazandırdı.

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Bedr el-Ruzeyza, Körfez Kupası'nın kazanılmasının ardından düzenlenen kutlamalar sırasında Donis'in geleceğiyle ilgili soruya kesin olmayan bir yanıt vererek soru işaretleri yarattı.

El-Ruzeyza, "Saudi Sports" kanalına yaptığı açıklamalarda, 2027 Asya Kupası öncesinde milli takımın teknik ekibinin devam edeceğini ya da değişeceğini teyit edemeyeceğini, bu konunun Federasyonun teknik direktörü Matt Crocker'ı ilgilendirdiğini söyledi.

"Saudi Sports"a göre, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, Körfez Kupası müsabakaları başlamadan önce Martínez ile bir anlaşmaya vardı; bu, İspanyol teknik direktörün Asya Kupası'na hazırlık kapsamında milli takımın sorumluluğunu devralmasına zemin hazırlıyordu.

Kanal, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın kendi topraklarında düzenlenen Körfez turnuvasını kazanmasının, Donis'in devam etmesi ihtimaline kapıyı yeniden açtığını ekledi.

Bedr el-Ruzeyza iki zor seçenekle karşı karşıya kaldı; aynı kaynağa göre, Martínez'den özür dileyip onunla yapılan anlaşmayı iptal ederek Donis'i görevde tutmayı ya da son başarısına ve turnuvayı kazanmasına rağmen Yunan teknik adamın görevine son vermeyi değerlendiriyor.

Yunan teknik direktörün Suudi Arabistan Federasyonu ile Asya Kupası'nın sonuna kadar uzanan bir sözleşmesi bulunuyor.

Martínez, 2026 Dünya Kupası'nda İspanya karşısında elenmenin ardından Portekiz Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünden ayrılmasının ardından sözleşmesiz bir teknik adam konumuna gelmişti.

İspanyol teknik direktörün adı daha önce, iki yıldız Cristiano Ronaldo ve João Félix'i kadrosunda bulunduran Al Nassr'ın başına Portekizli Jorge Jesus'un yerine geçmesiyle de anılmıştı; ancak görüşmeler nihai bir anlaşmaya varmadı. Adı ayrıca Hollanda Milli Takımı'nı çalıştırmak için de gündeme gelmişti.