24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Switzerland v Algeria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Çeviri:

Sürpriz: Riyad Mahrez Suudi Arabistan'ın Al Ahly takımına mı dönüyor?

Transfers
R. Mahrez
Al Ahli - Al Riyadh
Al Ahli
Al Riyadh
Premier Lig
Cezayir
Suudi Arabistan

Cezayirli yıldız, kadro dışı bırakılmadan önce "Le Havre" ile 3 sezon geçirdi

Basında çıkan haberler, eski Suudi Arabistan Al Ahli yıldızı Cezayirli Riyad Mahrez'in, bu yaz transfer döneminde takıma geri dönme ihtimalini ortaya koydu.

Al Ahli, geçen sezonun bitiminin ardından sürpriz bir kararla, Mahrez'in sözleşmesini sona ermesine bir sezon kala tek taraflı olarak feshetmişti. Bu karar, oyuncunun takımda geçirdiği 3 sezonun ardından geldi.

Ancak Suudi gazeteci Abdulaziz El Mureysil, önümüzdeki dönemde Cezayirli yıldızın serbest transfer yoluyla Al Ahli'ye geri dönme ihtimalini gündeme getirdi.

Suudi Roshn Ligi maç biletleriBiletini şimdi al!

El Mureysil, "Nabd Tuwaiq" platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Al Ahli oyuncularının Riyad Mahrez'in geri dönmesini istediklerini belirtti; oyunculardan birinin durumunu öğrenmek için oyuncuyla halihazırda iletişime geçtiğine ve Mahrez'in aynı maaşı alması halinde dönmeye sıcak baktığına dikkat çekti.

Premier Lig
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL
Al Riyadh crest
Al Riyadh
ALR

Suudi gazeteci, Al Ahli'nin komşusu ve geleneksel rakibi Al İttihad'ın da, Fransız Moussa Diaby'nin yerini alacak yeni bir sağ kanat arayışı içinde olması nedeniyle Mahrez ile anlaşmayı düşündüğünü doğruladı; ancak Cezayirli oyuncu önceliği Al Ahli'ye veriyor.

Bazı haberlerin, Suudi Al Shabab kulübünün Mahrez ile serbest transfer yoluyla anlaşmaya yaklaştığından bahsettiği, ancak başkent kulübünün şu ana kadar transferi açıklamadığı belirtiliyor.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin