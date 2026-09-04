Basında çıkan haberler, eski Suudi Arabistan Al Ahli yıldızı Cezayirli Riyad Mahrez'in, bu yaz transfer döneminde takıma geri dönme ihtimalini ortaya koydu.

Al Ahli, geçen sezonun bitiminin ardından sürpriz bir kararla, Mahrez'in sözleşmesini sona ermesine bir sezon kala tek taraflı olarak feshetmişti. Bu karar, oyuncunun takımda geçirdiği 3 sezonun ardından geldi.

Ancak Suudi gazeteci Abdulaziz El Mureysil, önümüzdeki dönemde Cezayirli yıldızın serbest transfer yoluyla Al Ahli'ye geri dönme ihtimalini gündeme getirdi.

El Mureysil, "Nabd Tuwaiq" platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Al Ahli oyuncularının Riyad Mahrez'in geri dönmesini istediklerini belirtti; oyunculardan birinin durumunu öğrenmek için oyuncuyla halihazırda iletişime geçtiğine ve Mahrez'in aynı maaşı alması halinde dönmeye sıcak baktığına dikkat çekti.

Suudi gazeteci, Al Ahli'nin komşusu ve geleneksel rakibi Al İttihad'ın da, Fransız Moussa Diaby'nin yerini alacak yeni bir sağ kanat arayışı içinde olması nedeniyle Mahrez ile anlaşmayı düşündüğünü doğruladı; ancak Cezayirli oyuncu önceliği Al Ahli'ye veriyor.

Bazı haberlerin, Suudi Al Shabab kulübünün Mahrez ile serbest transfer yoluyla anlaşmaya yaklaştığından bahsettiği, ancak başkent kulübünün şu ana kadar transferi açıklamadığı belirtiliyor.