Xavier Tebas ile Real Madrid arasında süregelen çekişme, İspanya Ligi (La Liga) başkanının Yüksek Spor Konseyi kararıyla görevinden alınmasıyla sonuçlanabilir.

"La Sexta" kanalının aktardığı ve "Sport" gazetesinin doğruladığı bilgilere göre, Yüksek Spor Konseyi, Tebas'ın başkentli kulübün açıklamalarını Nazilerin ifadelerine benzetmesi üzerine, kendi inisiyatifiyle Tebas'a karşı önlemler almayı değerlendiriyor.

Real Madrid, lig başkanına sert eleştiriler yöneltmiş ve çeşitli açıklamalarında kendisinden istifa etmesini talep etmişti.

Tebas ise sosyal medya hesapları üzerinden doğrudan yanıt vererek tutumunun arkasında durdu ve yaptığı benzetmeyi "iletişim fakültelerinde öğretilen mekanizmalara" dayandığını belirterek gerekçelendirdi.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

Gazete, davanın şu anda Yüksek Spor Konseyi'nin hukuk biriminde bulunduğunu ve bu yolda ilerlemek için Spor İdare Mahkemesi'ne resmi bir şikâyette bulunulması gerektiğini belirtti. Söz konusu mahkeme de Xavier Tebas'ın İspanya Ligi başkanlığındaki geleceğine ilişkin nihai kararı verecek.

Dün Pazar günü, Sevilla'ya karşı oynanan maç sırasında "Santiago Bernabeu" stadı, İspanya Ligi'ne ve Barcelona kulübüne karşı bir protesto dalgasına sahne oldu.

Taraftarlar, "Git Tebas", "Bastırmaya devam et Laporta", "Federasyonda yolsuzluk" ve "İpleri hâlâ Negreira çekiyor" gibi tezahüratlar yaptı.

Bu tezahüratlar, en coşkulu taraftarlara ayrılan tribünde "Bu futbol değil; bu Tebas ve Negreira" yazılı büyük bir pankartın açılmasıyla aynı zamana denk geldi.

Söz konusu taraftar grubunun, Real Madrid başkanı Florentino Perez'e ait locaya en yakın noktada yer aldığını belirtmek gerekir.

Xavier Tebas'ı zor bir duruma sokabilecek bir emsal var: Luis Rubiales davası. İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu'nun eski başkanı 2023 yılında, Kadınlar Dünya Kupası finalinde oyuncu Jenni Hermoso'yu rızası olmadan öpmesi ve ayrıca stadın VIP locasında bulunduğu sırada müstehcen hareketler yapması nedeniyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

O dava nihayetinde Spor İdare Mahkemesi tarafından Rubiales'e üç yıllık men cezası verilmesiyle sonuçlandı ve Yüksek Spor Konseyi'nin Spor İdare Mahkemesi'ne şikâyette bulunmaya karar vermesi hâlinde Xavier Tebas'ın karşı karşıya kalabileceği ceza da budur.











