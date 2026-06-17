Sürpriz... Messi'nin Cezayir karşısında ağlamasının ardındaki gerçek neden ortaya çıktı

Arjantinli efsane Lionel Messi’nin, 2026 Dünya Kupası’nda ülkesinin Cezayir ile oynadığı maç sırasında gözyaşları, bir tartışma ve soru işaretleri dalgasına yol açtı; ancak daha sonra basında yer alan haberler, bunun maçla ya da futbolla ilgili olmadığını, “Tango”nun kaptanının yaşadığı özel ailevi durumlarla ilgili olduğunu ortaya çıkardı.

Messi, grup aşamasının ilk turunda Cezayir’i 3-0 yendikleri maçta bir “hat-trick” yaparak, Arjantin milli takımını dünya şampiyonluğunu savunma yolculuğunda mükemmel bir başlangıca taşıdı.

39 yaşındaki yıldızın göz alıcı performansına rağmen, kameralar ilk golünü attıktan sonra derinden etkilendiği anı yakaladı; Messi duygusal bir an yaşadı ve saha içinde gözyaşlarına boğuldu.

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Maçın ardından Messi'ye bu gözyaşlarının nedeni sorulduğunda, "Açıkçası, bunun sporla hiçbir ilgisi yok. Birkaç zorlu ve karmaşık gün geçirdim" diye yanıt verdi.

Arjantinli medya kaynakları daha sonra, bunun nedeninin, oğlunun kariyerinde başlangıcından dünya futbolunun zirvesine ulaşmasına kadar kilit bir rol oynayan babası Jorge Messi’nin sağlık durumuyla ilgili olduğunu ortaya çıkardı.

Spor muhabiri Eduardo Feinman, Arjantinli “Radio Mitre” radyosunda yaptığı açıklamada, “Mesele babasıyla ilgili. Sağlık durumu uzun süredir, özellikle de birkaç aydır iyi değil” dedi.

"Bu hafta içinde, sağlık durumunun hafifçe kötüleşmesine yol açan bazı gelişmeler yaşandı ve Messi, her insan gibi bu içsel acıyı yaşıyor" diye ekledi.

Jorge Messi, Arjantin milli takım kaptanının kariyerinde en etkili isimlerden biri olarak kabul ediliyor. Geçtiğimiz yıllarda Messi’nin profesyonel kariyeriyle ilgili birçok konuyu yönetmiş olan Jorge Messi, halen perde arkasında önemli bir rol oynamaya devam ediyor.