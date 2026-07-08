Mısır Milli Takımı teknik direktörü Hossam Hassan, 2026 Dünya Kupası’nın son 16 turunda Arjantin ile oynanan maçta yaşanan olay nedeniyle Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) tarafından disiplin cezasına çarptırılma riskiyle karşı karşıya kaldı. Bu olay, “Tango” takımının kaptanı Lionel Messi ile yaşanan kısa bir tartışmayı içeriyordu, ve bu hareket saha kenarında geniş çapta tartışmalara yol açmıştı.

İngiliz "The Sun" gazetesi Çarşamba günü, Hossam Hassan'ın maç sırasında Messi ile sözlü bir tartışma yaşadıktan sonra kollarını "X" şeklinde çaprazlama hareketi yaptığı için FIFA tarafından soruşturmaya tabi tutulabileceğini bildirdi. Messi, Hassan'a "Sorunun ne?" diye seslenmişti.

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Gazete, bu işaretin genellikle ırkçılık olaylarını bildirmek için kullanıldığını, ancak o anda kullanılmasının nedenlerinin hala belirsiz olduğunu belirtti. Bu durum, "FIFA" Disiplin Komitesi'ni herhangi bir karar vermeden önce olayı yeniden incelemeye sevk edebilir.

"The Sun" gazetesinin haberi, Mısır milli takım menajeri ve teknik direktörün kardeşi İbrahim Hasan’ın basına yaptığı açıklamalarla çelişiyor.

İbrahim Hasan, bugün erken saatlerde "MBC Mısır" kanalında yaptığı açıklamada, "Soyunma odalarında FIFA'nın talimatları var; bu işaret, haksızlığa uğradığını ifade etmek istediğinde kullanılır" dedi.

Hassan, “Hakem, Hossam’a karşı nasıl davranacağını bilemedi; FIFA talimatlarına uymalı mıydı – özellikle de bu hareket izin verilen bir hareket olduğu için – yoksa içindeki öfkeyi gösterip onu oyundan atmalı mıydı?” diye ekledi.

Bu gelişmeler, birçok tartışmalı hakem kararının yaşandığı ve Arjantin’e karşı 3-2’lik heyecan verici bir mağlubiyetin ardından Mısır milli takım heyetini saran öfke dalgasının ardından geldi.

Hüseyin Hasan, maçın ardından hakemleri sert bir şekilde eleştirmiş ve takımının “bariz bir haksızlığa” maruz kaldığını vurgulamıştı. Ardından ateşli açıklamalarda bulunarak, “Eğer Arjantin’i Dünya Kupası şampiyonu yapmak istiyorlarsa, neden diğer takımların da katılımına izin verdiler?” demişti.

Aynı bağlamda, Mısır Futbol Federasyonu “FIFA”ya resmi bir itirazda bulunarak, maçtaki hakem kararlarına ilişkin soruşturma açılmasını ve Fransız hakem François Litxer ile tüm ekibinin turnuvanın geri kalan maçlarında görev almamalarını talep etti.

Mısır Futbol Federasyonu, başta bazı pozisyonların Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi aracılığıyla incelenmemesi olmak üzere bir dizi tartışmalı kararın, hakemliğin adaleti konusunda geniş çaplı şüpheler uyandırdığını vurguladı. Federasyon, bu hataların maçın sonucuna doğrudan etki ettiğini ve oyuncular, teknik ekip ve taraftarlar arasında öfkeye yol açtığını belirtti.

Maç, Mısır milli takımının attığı bir golün, atağın başlangıcında bir faul olduğu gerekçesiyle iptal edilmesinin ardından büyük tartışmalara sahne oldu. Ardından Arjantin milli takımı, son dakikada galibiyet golünü attı. Mısırlılar ise golün hemen öncesindeki atakta iki penaltı verilmesi gerektiğini talep ettiler; bu da turnuvanın üzerine hâlâ gölge düşüren krizin şiddetini artırdı.