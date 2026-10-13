Suudi Arabistan ekibi İttihad'ın Alman teknik direktörü Jens Wissing, Hilal karşısında alınan yenilginin ardından hızlı bir şekilde kartları yeniden karıştırmaya karar verdi ve en tehlikeli hücum silahlarından birini beklenen Asya mücadelesinde ilk 11'e geri döndürdü.

Suudi Arabistan'da yayın yapan "El-Yevm" gazetesi, Wissing'in Nijeryalı forvet George Ilenikhena'nın Şebab Ahli Dubai ile oynanacak Asya Şampiyonlar Ligi Elit ikinci hafta maçında ilk 11'de yer alması konusunda kesin kararını verdiğini ortaya koydu.

Alman teknik adamın bu kararı, Ilenikhena'nın Roshn Suudi Profesyonel Ligi'ndeki son maçta Hilal karşısında takım kadrosundan çıkarılmasının ardından geldi. İttihad, Kingdom Arena'da oynanan ve son saniyelere kadar büyük heyecana sahne olan zirve mücadelesini 3-2 kaybetmişti.

İttihad, öfkeli taraftarlarıyla barışmak ve ezeli rakibi karşısında yenilgi tuzağına düştükten sonra yolunu hızla düzeltmek için Şebab Ahli Dubai karşısında kazanmayı hedefliyor. Asya mücadelesi, oyunculara güveni yeniden kazandırmak ve lig maçlarına dönmeden önce yeni bir sayfa açmak için ideal bir fırsat olarak görülüyor.



