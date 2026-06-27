Sürpriz... Jesus, Suudi Arabistan'da antrenörlük yapma konusundaki kararını verdi

Suudi Arabistan’ın Al-Nassr takımının eski teknik direktörü Portekizli Jorge Jesus, Suudi Futbol Federasyonu’nun Yunan teknik direktör Georgios Donis’i görevden almaya karar vermesi halinde onun yerine geçeceği yönündeki haberlerin ardından, “Yeşiller”i çalıştırma konusundaki tutumunu netleştirdi.

Son saatlerde, 2026 Dünya Kupası finallerine katılamamalarına yol açan zayıf performans nedeniyle Donis’in Suudi milli takımındaki görevinden alınacağına dair birçok haber yayıldı.

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Suudi gazetesi “Al-Riyadiah”, Jesus’un Suudi milli takımını çalıştırmaya sıcak baktığını, ancak müzakereleri başlatmak ve taleplerini belirlemek için resmi bir teklif beklediğini yazdı.

Kaynak, Portekizli teknik direktörün Al-Nassr'daki görevinin sona ermesinin ardından yeni bir deneyime atılmayı hedeflediğini ve önümüzdeki günlerde Suudi Milli Takımı'nın başına geçebileceğini belirtti.

Bu haberler, Jesus’un birçok Avrupa ve Brezilya kulübünün yanı sıra, Dünya Kupası’nın ardından İspanyol Roberto Martinez’in sözleşmesini yenilemeyi planlamayan Portekiz milli takımının teknik direktörlüğüyle de anılmasına rağmen ortaya çıktı.

Suudi Arabistan milli takımı, ABD’de düzenlenen Dünya Kupası’nda Uruguay ve Yeşil Burun Adaları ile berabere kalıp İspanya’ya 4-0 yenilerek sadece 2 puan toplayabilmiş ve 8. grubun son sırasında yer almıştı.



