Sürpriz isim Mehmet Aurelio: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus'un ekibinde kimler yer alacak?

Resmi imzaların atılmasıyla gözler Portekizli teknik adamın ekibinde yer alacak isimlere çevrildi.

Fenerbahçe uzun süredir peşinde olduğu Jorge Jesus'u sonunda Türkiye'ye getirdi ve deneyimli teknik direktörle bir yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı lacivertli taraftarlar, kariyeri boyunca beş farklı kulüpte kupa kaldıran 67 yaşındaki çalıştırıcıdan Fenerbahçe'nin ligdeki şampiyonluk hasretine son vermesini bekliyor.

Jesus ile Aralık ayında Benfica'dan ayrıldığından bu yana temas halinde olduklarını söyleyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç anlaşmanın bir yıllık olmasını ise şöyle açıklamıştı:

"Hocamız bir yıl anlaşmak istedi, sebebi gittiği her yerde bir yılla başlaması. Hocamızın şampiyonluk yaşadığı zaman, buraya bağlılığı, hisleri çok daha güçlenecektir."

Jesus neden Fenerbahçe'yi seçti?

İmza töreninde sözlerine, "Türkiye'ye, Fenerbahçe'nin Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri olduğunu bilerek geldim" diyerek başlayan Jesus tercihini şöyle açıkladı:

"Buraya gelmemdeki en büyük etkenlerden biri başkanımızın beni gerçekten çok isteyip ikna etmesi. Taraftarın beni ne kadar çok istediğini göstermesi. Oğlumun ve ekibimin sosyal medya hesaplarını taraftar istila etti. Ben de 'beni çok isteyen kulüpte olmalıyım' dedim."

"Maddi sebeplerden gelmedim. Ben büyük takımda çalışmak istiyordum. Taraftarların tutkulu şekilde takımına bağlı olduğu bir kulüpte olmak istiyordum. Benim çalışma metodum Fenerbahçe taraftarına benziyor. Bende işime tutkuyla bağlıyım."

Jorge Jesus'un ekibinde kimler olacak?

Portekizli teknik adam iki yardımcısı Joao de Deus ve Marcio Sampaio ile birlikte işbaşı yapacak. Ardından Jesus'un ekibinde yer alan beş isim daha İstanbul'a gelecek.

Fanatik'te yer alan haberde; söz konusu beş ekip üyesinin yurtdışında transfer çalışmaları yürüttüğü ve bu nedenle takıma geç katılacağı belirtildi.

Jesus'un ekibine sürpriz bir ismin daha katılması da ihtimaller dahilinde. Globo'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Mehmet Aurelio yeni yapılanmada rol alacak. Bir dönem A Milli Takım forması da giyen Aurelio futbol menajeri pozisyonuna getirilecek.

2003-2008 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Aurelio, Erol Bulut'un takımı çalıştırdığı dönemde yardımcı antrenör olarak görev yapmıştı.