24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Çeviri:

Sürpriz: İnzaghi, 2029 Dünya Kulüpler Kupası'nda Hilal'i çalıştıracak!

S. Inzaghi
Al Hilal
Premier Lig
Dünya Kupası Şampiyonası
İtalya
Suudi Arabistan

İtalyan teknik direktör sözleşmesini henüz yenilemedi

Bir Suudi gazeteci, Hilal'in teknik direktörü İtalyan Simone Inzaghi'nin takımı 2029 Dünya Kulüpler Kupası'nda yöneteceğini doğrulayarak ağır toplu bir sürprize imza attı.

Bazı haberler, özellikle Roshn Ligi'nde Neom'a ve Asya Elit Şampiyonlar Ligi'nde Katar temsilcisi El Şamal'a alınan yenilgilerin ardından, Hilal yönetiminin Inzaghi'yi takımla devam edip etmeyeceği konusunu netleştirmek için gözetim altında tuttuğunu öne sürmüştü.

Ancak Suudi gazeteci Abdülaziz el-Mureysil, "Nabz Tuvaik" üzerinden yaptığı açıklamalarda, Hilal yönetiminin önümüzdeki dönemde İtalyan teknik adamın sözleşmesini gerçekten de yenilemeye niyetli olduğunu doğruladı.

El-Mureysil, sözleşme yenilemesinin aslında geçen ekim ayında açıklanması gerektiğini, ancak Inzaghi'nin öne sürdüğü bazı şartların bu dosyanın ertelenmesine neden olduğunu açıkladı.

Gelecek maçlar
ALI

ALI

Premier Lig

07 Kas 2026

HIL

HIL

Suudi gazeteci, eski Inter Milan teknik direktörünün sözleşme yenilemesinin, sezon sonuna kadar gecikmeden, mevcut sezonun ortasında açıklanacağını öngördü.

El-Mureysil açıklamalarını, yaklaşık 3 yıl sonra düzenlenecek 2029 Dünya Kulüpler Kupası'na katılımının kesinleşmesi halinde Inzaghi'nin Hilal takımının teknik direktörü olacağını vurgulayarak noktaladı.

Hilal şu ana kadar Dünya Kulüpler Kupası'na katılmaya hak kazanmış değil; katılım yalnızca Asya Elit Şampiyonlar Ligi'nin ilk iki edisyonunu kazanmayı başaran Ahli ile sınırlı kaldı. Mevcut ve gelecek edisyonlar ise hâlâ geriye kalmakta.

Inzaghi'nin Hilal ile olan serüvenine Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen 2025 Dünya Kulüpler Kupası ile başladığını ve takımı Brezilya temsilcisi Fluminense'ye yenilmeden önce çeyrek finale taşımayı başardığını hatırlatalım.

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin