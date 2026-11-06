Bir Suudi gazeteci, Hilal'in teknik direktörü İtalyan Simone Inzaghi'nin takımı 2029 Dünya Kulüpler Kupası'nda yöneteceğini doğrulayarak ağır toplu bir sürprize imza attı.

Bazı haberler, özellikle Roshn Ligi'nde Neom'a ve Asya Elit Şampiyonlar Ligi'nde Katar temsilcisi El Şamal'a alınan yenilgilerin ardından, Hilal yönetiminin Inzaghi'yi takımla devam edip etmeyeceği konusunu netleştirmek için gözetim altında tuttuğunu öne sürmüştü.

Ancak Suudi gazeteci Abdülaziz el-Mureysil, "Nabz Tuvaik" üzerinden yaptığı açıklamalarda, Hilal yönetiminin önümüzdeki dönemde İtalyan teknik adamın sözleşmesini gerçekten de yenilemeye niyetli olduğunu doğruladı.

El-Mureysil, sözleşme yenilemesinin aslında geçen ekim ayında açıklanması gerektiğini, ancak Inzaghi'nin öne sürdüğü bazı şartların bu dosyanın ertelenmesine neden olduğunu açıkladı.

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Suudi gazeteci, eski Inter Milan teknik direktörünün sözleşme yenilemesinin, sezon sonuna kadar gecikmeden, mevcut sezonun ortasında açıklanacağını öngördü.

El-Mureysil açıklamalarını, yaklaşık 3 yıl sonra düzenlenecek 2029 Dünya Kulüpler Kupası'na katılımının kesinleşmesi halinde Inzaghi'nin Hilal takımının teknik direktörü olacağını vurgulayarak noktaladı.

Hilal şu ana kadar Dünya Kulüpler Kupası'na katılmaya hak kazanmış değil; katılım yalnızca Asya Elit Şampiyonlar Ligi'nin ilk iki edisyonunu kazanmayı başaran Ahli ile sınırlı kaldı. Mevcut ve gelecek edisyonlar ise hâlâ geriye kalmakta.

Inzaghi'nin Hilal ile olan serüvenine Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen 2025 Dünya Kulüpler Kupası ile başladığını ve takımı Brezilya temsilcisi Fluminense'ye yenilmeden önce çeyrek finale taşımayı başardığını hatırlatalım.