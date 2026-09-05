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Rian Rosendaal

Çeviri:

Sürpriz ilk 11: Feyenoord, Hadj Moussa’nın yokluğunu yaratıcı bir şekilde telafi etti

NEC Nijmegen - Feyenoord
NEC Nijmegen
Feyenoord
Eredivisie

Giovanni van Bronckhorst, NEC deplasmanı için kadrosunu açıkladı. Feyenoord Teknik Direktörü, Anis Hadj Moussa'nın Ittihad Club'a olası transferi etrafındaki karışıklığın ardından maç kadrosunda yer almaması nedeniyle doğrudan doğaçlama yapmak zorunda kaldı.

Tjark Ernst, cumartesi öğleden sonra De Goffert'te Rotterdammers'ın kalesini koruyacak. Givairo Read sağ bekte başlarken, Jeremiah St. Juste ile Tsuyoshi Watanabe stoper ikilisini oluşturuyor ve Mika Mármol sol tarafta görev yapıyor.

Orta sahada Van Bronckhorst, Charles Vanhoutte, Oussama Targhalline ve Gjivay Zechiël'i tercih etti. Böylece Targhalline, ADO Den Haag maçındaki zayıf performansına rağmen ilk 11'deki yerini korudu.

En dikkat çekici değişiklikler hücum hattında. Ayase Ueda'nın Lille OSC'ye ayrılmasının ardından Nacho Ferri en uçta fırsat buluyor ve kenarlarda ona Gaoussou Diarra ile Luciano Valente destek veriyor.

İlk beklenti, Hadj Moussa'nın sağ kanatta başlaması yönündeydi ancak Cezayirli oyuncu tamamen kadro dışında kaldı. De Telegraaf'a göre Nijmegen'e giden takım otobüsünün kalkışına geç kaldı ve ardından evine gitti.

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Bu nedenle Van Bronckhorst, hücumdaki dizilişini değiştirmek zorunda kaldı. Diarra sağ kanada geçerken, Valente sol tarafta başlıyor ve Dennis van Eersel'e göre Zechiël 10 numara rolünde hücuma dönük görev alıyor.

Hadj Moussa'nın yokluğu, forvet oyuncusunun etrafındaki transfer sapasının ortasında geldi. Ittihad cuma günü 37,5 milyon euro teklif etti ve Hadj Moussa Suudi Arabistan'a gitmeyi çok istiyor, ancak Feyenoord transfere onay vermeme kararı aldı.

Feyenoord, cumartesi günü saat 16.30'da NEC deplasmanına çıkacak.

Feyenoord'un 11'i: Ernst; Read, St. Juste, Watanabe, Mármol; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Diarra, Ferri, Valente.

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