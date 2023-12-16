Sürpriz iddia: Fenerbahçe’de Ali Koç başkanlığı bırakıyor, yeni başkan Sadettin Saran olacak!

Şampiyonluk mücadelesi veren sarı-lacivertli takımı yoğun bir kongre süreci bekliyor.

Süper Lig’de zirvede yer alan ve Konferans Ligi’nde adını son 16 turuna yazdıran Fenerbahçe’de sezon sonunda görev süresi bitecek olan başkan Ali Koç’un geleceği de büyük bir merakla bekleniyor.

Fanatik’ten Umut Eken’in haberine göre yeniden aday olmayı düşünmeyen Koç, koltuğu bir dönem Fenerbahçe’de yöneticilik de yapan Saddetin Saran’a devretmeye hazırlanıyor.

Ali Koç bırakıyor

Habere göre Ali Koç’un ikinci dönemi sonrasında yeniden aday olmayacağını bildirdiği Saran bu gelişme üzerine bir süredir kongre hazırlıkları yürütürken, yönetim listesi için de bazı görüşmeler gerçekleştirdi. Saran’ın aday olacağı seçimlerde Fenerbahçe başkanlığı için farklı bir adayın çıkıp çıkmayacağı ise şu an için netlik kazanmadı.

Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım geçtiğimiz aylarda yaptığı basın açıklamasında yeniden aday olabileceğinin sinyallerini verirken, gönlünden geçen ismin Yıldız Holding’in patronu Murat Ülker olduğunu ifade etmişti. Yıldırım’a bu düşüncesi için teşekkür eden Ülker ise bu yönde bir düşüncesi olmadığını ifade etmiş ve Ali Koç’u işaret ederek Fenerbahçe’nin zaten bir başkanının bulunduğunu belirtmişti.