Sürpriz iddia: Barcelona Frenkie de Jong'u transfer listesine koydu!

Lionel Messi'nin ayrılmasının ardından sezona çok kötü başlayan ve Xavi yönetiminde yeniden yapılanmaya hazırlanan Barcelona, Hollandalı yıldızı Frenkie De Jong ile yollarını ayırabilir. İspanyol futbol programı El Chiringuito'ya katılan Jose Alvarez yıldız oyuncunun satış listesine konduğunu açıklarken, talipler merakla bekleniyor.

İddiaya göre Barcelona teknik heyeti De Jong'un kalitesinden şüphe duymasa da altyapıdan yıldız oyuncunun yerini doldurabilecek kalitede oyuncuların çıkması mali açıdan oldukça zor günler geçiren Barcelona yönetimini bu kararı almaya itti.

Öte yandan De Jong'un Barcelona'dan başka bir takımda oynamaması ise oyuncunun ayrılığını zora sokuyor.

Chelsea ve Liverpool ilgileniyor

Geçtiğimiz günlerde adı Chelsea ve Liverpool gibi Premier Lig kulüpleriyle anılan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, Barcelona'ya 2019'da 75 milyon euro karşılığında Ajax'tan transfer olmuştu.

Katalan ekibinde henüz kupa kazanma sevinci yaşayamayan De Jong, Hollanda Milli Takımı'nın da vazgeçilmez isimleri arasında yer alıyor.

Hollanda'nın Dünya Kupası Elemeleri'nde oynadığı 10 maçın tamamında ilk 11'de yer alan De Jong, Ajax altyapısından yetişmişti. Ajax'ın Şampiyonlar Ligi'nde finalin kapısından dönen kadrosunda Matthijs de Ligt ile birlikte en öne çıkan isim olan De Jong, La Liga'da dokuz maça çıkarken, iki asist üretme başarısı gösterdi.

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