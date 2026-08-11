18 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Al Nassr vs Damac - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Çeviri:

Sürpriz hamle: Nassr, Milan'ın krizinden yararlanarak ikinci transferini gerçekleştiriyor

Transfers
M. Maignan
Al Nassr FC - Al Fateh FC
Al Nassr FC
Al Fateh FC
Premier Lig
M. United - AC Milan
M. United
AC Milan
Club Friendlies
Fransa
Suudi Arabistan
İngiltere
İtalya

"El Alami" transfer sezonuna Portekizli orta saha oyuncusu Samu Costa ile başladı. Peki ikinci isim kim olacak?

Al-Nassr, İtalyan kulübü Milan'ın son dönemde yaşadığı krizden yararlanarak, mevcut yaz transfer döneminde ikinci transferini gerçekleştirmek için sürpriz bir şekilde harekete geçti.

İtalyan "La Gazzetta dello Sport" gazetesi, Al-Nassr'ın Milan'ın kalecisi Fransız Mike Maignan'ı bu yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediğini yazdı.

Bu gelişme, Suudi kulübünün Brezilyalı Bento'nun yerine yeni bir kaleci transfer etmek istemesi ve özellikle Suudi kaleci Nawaf Al-Aqidi'nin de ayrılığının yaklaşması ışığında geldi.

Al-Nassr, özellikle Maignan'ın takım arkadaşı Adrien Rabiot ile birlikte 2026 Dünya Kupası sonrasında Milan kampına dönüşünü 12 Ağustos'tan 16 Ağustos'a ertelemesinin ardından son dönemde etrafında patlak veren krizden yararlanmak istiyor.

Bu durum, Milan taraftarları arasında büyük bir öfkeye yol açtı; taraftarlar, özellikle sezon başlangıcının yaklaşmasıyla birlikte Fransız kaleciye sert bir şekilde yüklendi.

Club Friendlies
M. United crest
M. United
MUN
AC Milan crest
AC Milan
MIL
Premier Lig
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN
Al Fateh FC crest
Al Fateh FC
ALF

Suudi Roshn Ligi maç biletleriBiletini şimdi al!

Ancak Al-Nassr'ın görevi zor görünüyor; zira 31 yaşındaki oyuncu geçen ocak ayında Milan ile sözleşmesini önümüzdeki 5 yıl için, 2031'e kadar uzatmıştı.

Maignan, Milan'ın en yüksek maaş alan oyuncularından biri olmasına ve 7 milyon euro kazanmasına rağmen, bu maaş Suudi Ligi'ne transfer olması halinde alabileceği ücretin yanında zayıf kalıyor; bu da Al-Nassr'ın onu ikna etme şansını artırıyor.

Maignan'ın, Milan'a döner dönmez, takımdaki durumunu kesin olarak netleştirmek için kulüp yönetimi ve Portekizli teknik direktör Ruben Amorim ile bir görüşme yapması bekleniyor.

Maignan'ın Milan'da kaptanlık pazubandını taşıdığını hatırlatmak gerekir; 2021'de Lille'den kulübe transfer olmasından bu yana forma giyen oyuncu, o tarihten beri takımla 204 maça çıktı, bu maçlarda kalesinde 208 gol gördü ve 75 kez kalesini gole kapadı.

Milan'ın kalecisi, Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenen ve Fransa'nın dördüncülükle tamamladığı 2026 Dünya Kupası'nda da Fransa Milli Takımı'nın kalesini korudu.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin