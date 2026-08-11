Al-Nassr, İtalyan kulübü Milan'ın son dönemde yaşadığı krizden yararlanarak, mevcut yaz transfer döneminde ikinci transferini gerçekleştirmek için sürpriz bir şekilde harekete geçti.

İtalyan "La Gazzetta dello Sport" gazetesi, Al-Nassr'ın Milan'ın kalecisi Fransız Mike Maignan'ı bu yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediğini yazdı.

Bu gelişme, Suudi kulübünün Brezilyalı Bento'nun yerine yeni bir kaleci transfer etmek istemesi ve özellikle Suudi kaleci Nawaf Al-Aqidi'nin de ayrılığının yaklaşması ışığında geldi.

Al-Nassr, özellikle Maignan'ın takım arkadaşı Adrien Rabiot ile birlikte 2026 Dünya Kupası sonrasında Milan kampına dönüşünü 12 Ağustos'tan 16 Ağustos'a ertelemesinin ardından son dönemde etrafında patlak veren krizden yararlanmak istiyor.

Bu durum, Milan taraftarları arasında büyük bir öfkeye yol açtı; taraftarlar, özellikle sezon başlangıcının yaklaşmasıyla birlikte Fransız kaleciye sert bir şekilde yüklendi.

Ancak Al-Nassr'ın görevi zor görünüyor; zira 31 yaşındaki oyuncu geçen ocak ayında Milan ile sözleşmesini önümüzdeki 5 yıl için, 2031'e kadar uzatmıştı.

Maignan, Milan'ın en yüksek maaş alan oyuncularından biri olmasına ve 7 milyon euro kazanmasına rağmen, bu maaş Suudi Ligi'ne transfer olması halinde alabileceği ücretin yanında zayıf kalıyor; bu da Al-Nassr'ın onu ikna etme şansını artırıyor.

Maignan'ın, Milan'a döner dönmez, takımdaki durumunu kesin olarak netleştirmek için kulüp yönetimi ve Portekizli teknik direktör Ruben Amorim ile bir görüşme yapması bekleniyor.

Maignan'ın Milan'da kaptanlık pazubandını taşıdığını hatırlatmak gerekir; 2021'de Lille'den kulübe transfer olmasından bu yana forma giyen oyuncu, o tarihten beri takımla 204 maça çıktı, bu maçlarda kalesinde 208 gol gördü ve 75 kez kalesini gole kapadı.

Milan'ın kalecisi, Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenen ve Fransa'nın dördüncülükle tamamladığı 2026 Dünya Kupası'nda da Fransa Milli Takımı'nın kalesini korudu.