Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi El Vasl kulübünün uçak şirketi, takımın Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile oynayacağı AFC Elit Şampiyonlar Ligi maçının ertelenmesinin ardından patlak veren son krizle ilgili olarak zor durumda kaldı.

Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) önceki gün pazar günü, dün pazartesi akşamı oynanması planlanan Al Nassr - El Vasl maçının, Emirlikli kulübün Suudi Arabistan Krallığı'na ulaşamaması nedeniyle ikinci bir bildirime kadar ertelendiğini açıklamıştı.

Erteleme kararı Suudi futbol camiasında büyük bir öfkeye yol açtı; öyle ki Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, El Vasl kafilesini normal şekilde karşılamak için tüm koşulların hazır olduğunu vurgulayan bir açıklama yayımladı.

Suudi gazeteci Said el-Hilal çarpıcı bir sürprizi ifşa etti ve Al Nassr yetkililerinden birinin, El Vasl kafilesiyle aynı zaman diliminde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a bir uçuş rezervasyonu yapmak için Dubai'deki ticari havayolu şirketiyle iletişime geçtiğini doğruladı.

Suudi gazeteci, "Melaib" programına yaptığı açıklamalarda, yetkilinin bu sahte rezervasyon sayesinde El Vasl kafilesinin Riyad'a seyahat etmesi için uygun saatlerin bulunduğunu teyit eden resmi bir belge elde ettiğini açıkladı.

El-Hilal, Al Nassr yetkililerinin bu belgeyi, maçı yeni bir tarihte oynamak zorunda kalmadan maçın puanlarını almak amacıyla Emirlikli kulübe karşı açtıkları şikâyet dosyasına koyduklarını belirtti.

Suudi gazeteci, havayolu şirketinin maçtan önce Riyad'a yaptığı uçuşları durdurduğu iddiasını yalanlayarak, her şeyin normal olduğunu ve belirlenen zamanda seyahat etmeyenin El Vasl kafilesi olduğunu vurguladı.

Hatırlatmak gerekirse, Al Nassr, AFC Elit Şampiyonlar Ligi Batı Grubu'nda bir galibiyet ve bir mağlubiyetten topladığı 3 puanla sekizinci sırada yer alırken, El Vasl puansız olarak on altıncı ve son sırada bulunuyor.