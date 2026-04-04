Sürpriz... Hakem uzmanı: Al-Hilal, Al-Taawoun karşısında geçersiz bir gol attı

Bir hakem uzmanı, Al-Hilal'ın Roshen Ligi'nde Al-Taawoun ile oynadığı maçta geçersiz bir gol attığını doğrulayarak büyük bir sürpriz yarattı.

Al-Hilal, bugün Cumartesi günü Roshen Ligi'nin 27. haftasında Kingdom Arena'da oynanan maçta Al-Taawoun ile 2-2 berabere kaldı.

Al-Hilal'in ilk golü, maçın 43. dakikasında Fildişili forvet Mohamed Kader Miti tarafından geldi. Miti, sol kanattan ilerleyip Al-Taawoun kalesine güçlü bir şut çekti ve kaleci Mailsun bu şutu kurtaramadı.

"Thamania" kanallarının hakemlik uzmanı Halil Celal, maçın başında Al-Hilal takımının yaptığı bir hata nedeniyle bu golün geçerli olmadığını vurguladı.

Celal, Al-Hilal'ın Senegalli savunma oyuncusu Kalidou Koulibaly'nin maçın başında Al-Taawoun oyuncusu Muhammed Al-Kuwikbi'ye sert bir müdahale yaparak faul yaptığını ve bu pozisyonun ilk golle sonuçlandığını açıkladı.

Hakemlik uzmanı, VAR hakemlerini eleştirdi ve onların hakemi uyarmaları ve golü iptal etmesi için çağırmaları gerektiğini, ancak bunun gerçekleşmediğini vurguladı.

Bu beraberlikle Al-Hilal, 65 puanla Suudi Arabistan Ligi'nde ikinci sıraya yerleşti. Lider Al-Nassr'ın 5 puan gerisinde ve üçüncü sıradaki Al-Ahli'nin ise gol farkıyla önünde yer alıyor.