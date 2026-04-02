Sürpriz... Guardiola, İtalya milli takımının teknik direktörlüğü için 3 adaydan biri

Bu yaz İtalya'yı Dünya Kupası'na taşıyamayan Gennaro Gattuso'nun istifa etme olasılığı, olası alternatifler hakkında bir dizi spekülasyona yol açtı.

İtalyan Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, Perşembe günü acil bir toplantı düzenledi ve Dünya Kupası'na katılma başarısızlığının ardından görevinden istifa etti.

Gravina'nın ayrılmasıyla birlikte Gattuso'nun mevcut görevinde kalma şansı büyük ölçüde azaldı ve bu da yeni bir teknik direktör arayışının önünü açtı.

Yeni teknik direktör, Dünya Kupası'ndan uzun yıllar uzak kaldıktan sonra sıfırdan başlaması gereken Azzurri ile uzun vadeli bir proje başlatmak üzere bu yaz göreve başlayabilir.

Bu bağlamda, Azzurri'nin teknik direktörlüğündeki günlerinin sayılı olduğu görünen Gattuso'nun olası alternatifleri hakkında İtalya'da spekülasyonlar başladı.

Bu pozisyonla iki İtalyan ismi güçlü bir şekilde anılıyor: Roberto Mancini ve Antonio Conte, ancak en büyük sürpriz başka bir teknik direktörün gelmesi olabilir.

"La Gazzetta dello Sport" gazetesine göre, üçüncü ve belki de en heyecan verici aday, Manchester City'deki geleceği belirsiz olan Pep Guardiola.

İtalyan milli takımının yedek kulübesinde yabancı bir teknik direktörün bulunması alışılmadık bir durum olsa da, bu fikir imkansız değil.

