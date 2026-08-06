Şok edici belgeler, Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA" başkanı Gianni Infantino'nun Avrupa Süper Ligi projesiyle ortaklık kurmayı planladığını ortaya çıkardı.

Nisan 2021'de, kulüp futbolunda köklü bir değişiklik yaratmak amacıyla önerilen 20 takımlı lig hakkında haberler yayıldı.

Bu proje, 15 daimi üyeyi (kurucu ortaklar Real Madrid, Barcelona, Atletico, Inter Milan, Milan ve Juventus dahil) ve beş kalifiye takımı içeren yeni bir turnuva yaratacaktı.

Ancak planlara karşı hariç tutulan takımlardan, futbol yönetim organlarından ve dünyanın dört bir yanındaki taraftarlardan gelen sert ve öfkeli tepkiler, Süper Lig projesinin çökmesine ve iptal edilmesine yol açtı.

O dönemde FIFA Başkanı Infantino, Avrupa Futbol Federasyonu kongresine örgütünün önerilen yeni ligi kınadığını açıkladı.

Şöyle konuştu: "FIFA olarak, belirli bir gruba özgü olan, mevcut kurumlardan, liglerden, federasyonlardan, Avrupa Futbol Federasyonu'ndan ve FIFA'dan kopuş anlamına gelen ve sistemin dışında bulunan Süper Lig'in kurulmasını şiddetle reddetmekten başka bir şey yapamayız."

Ancak İngiliz "Guardian" gazetesine göre, şok edici dosyalar şimdi onun bu projenin ayrılmaz bir parçası olduğunu iddia ediyor.

Rapor, genellikle nihai ve onaylanmış bir sözleşmenin başlangıcı niteliğinde olan ve Ekim 2020 tarihli şartlar belgesinin, yeni ligin FIFA ticari markasıyla adlandırılmasına işaret ettiğini iddia ediyor.

Guardian gazetesi ayrıca, FIFA'nın uluslararası maç dönemlerini değiştirme planlarını ilerletirken üye federasyonlarını devre dışı bırakmaya hazır olduğunu ve Kulüpler Dünya Kupası önerileri konusunda federasyonları es geçtiğini belirtiyor.

Kulüpler Dünya Kupası'nın her yıl düzenlenmesi ve doğrudan yeni Süper Lig'e bağlanması planlanıyordu.

Gazeteye göre, çarpıcı belgeler FIFA'nın "WO1" olarak anıldığını gösteriyor; bu, İngiliz ordusundaki yüksek rütbeli subaylar için kullanılan bir terim.

Rapor, şartlar muhtırasının Süper Lig'in "WO1 SL turnuva adının tartışılmasına açık" olduğunu belirttiğini açıklıyor.

Ayrıca FIFA'nın "Süper Lig'de imtiyazlı bir mülkiyet payı elde edeceği" ve bunun, formatta ve takvimdeki değişiklikler konusunda karar alma yetkisinin yanı sıra bir icra kurulu başkanı atama ve para dağıtımı yetkisini de garanti altına alacağı belirtildi.

"The Sun" gazetesi yorum için Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) ile temasa geçtiğinde, federasyon 2021 yılında yayımlanmış makalelere bağlantılar gönderdi; bunların arasında Infantino'nun Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA) kongresi önündeki açıklamaları ve FIFA başkanı ile birlikte, bağlı olmayan herhangi bir rakip turnuvayı tanımayı reddeden altı kıta federasyonu başkanının imzaladığı bir bildiri de yer alıyordu.

Bu tuhaf ifşa, Infantino'nun Dünya Kupası hisselerini açık artırmayla satma planlarını açıklamasından bir hafta sonra geldi.

Kıta federasyonlarından, ulusal futbol federasyonlarından ve hatta FIFA içindeki birçok kişiden gelen öfkeli tepki, aşağılayıcı bir haftanın ardından şimdi umutsuzca iktidara tutunan İsviçreli federasyon başkanının hızlı ve utanç verici bir geri adım atmasına yol açtı.