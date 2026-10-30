İngiltere takımının 18 kişilik kadrosu gelecek hafta sonu Cambridgeshire'da bir araya gelecek. Bellingham baba, burada Üç Aslanlar formasıyla ilk maçına çıkabilir. Böylece İngiltere'nin amatör sahalarında sayısız sezon geçiren hücum oyuncusu, sonunda uluslararası düzeyde oynama fırsatı bulacak.

Bellingham'ın lig dışı futbolda hareketli bir kariyeri oldu. Aktif futbol hayatını 2019'da noktalayana kadar 17 yıl boyunca 22 farklı kulübün formasını giydi.

1990'ların sonunda Cheltenham Town ve Newport County'de de iz bıraktı. Kariyerinin en yoğun dönemlerini ise 2008 ile 2009 arasında Leamington'da, 2014'te de Bromsgrove Sporting'de yaşadı. En fazla maça çıktığı dönemler de bunlar oldu. Resmî olarak futbola veda ettikten sonra da oyundan kopmadı ve veteran turnuvalarında formunu korudu.

Geçen mart ayında 50 yaşına girmesiyle üst yaş kategorisinde oynama hakkı kazandı. Bu da federasyon tarafından kadroya çağrılmasını mümkün kıldı. İngiltere Veteranlar Federasyonu, maçların ayrıntılarını resmî bir açıklamayla duyurdu: "İngiltere veteran takımları, 1 Kasım Pazar günü Cambridgeshire'da İrlanda Cumhuriyeti'ne karşı oynanacak iki millî maçın kadrolarını açıkladı. 50 yaş üstü takımı saat 14.15'te, 60 yaş üstü takımı ise saat 16.15'te Cambridgeshire'daki Elite Football Complex'te sahaya çıkacak."

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Gelecek maçlar ENG UEFA Nations League A 14:45 CRO

Jude Bellingham, İngiltere Millî Takımı'nda kaç kez oynadı?

Böylece Bellingham baba da oğulları gibi İngiltere adına forma giyecek. 23 yaşındaki Jude, A millî takımda çıktığı 60 maçta 14 gol ve 15 asist kaydetti. Yaz aylarındaki Dünya Kupası'nda, Ballon d'Or'u yeni kazanan Harry Kane ile birlikte hücum hattına öncülük ederken tek başına yedi gol attı.

Küçük kardeşi Jobe ise İngiltere U21 takımının önde gelen isimlerinden. On iki maçta bir gol ve dört asist kaydeden Jobe, takımın son on bir karşılaşmasında Young Lions'ın kaptanlık pazubandını taktı.