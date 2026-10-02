Portekiz Futbol Federasyonu, takım kaptanı Cristiano Ronaldo'nun milli takım kampından ayrılmasının ardından yaşanan ve son günlerde Portekiz'de geniş yankı uyandıran krizi kontrol altına almak için harekete geçti.

Bugün cuma günü "Marca" gazetesinde yayımlanan habere göre, federasyon yetkilileri önümüzdeki hafta, oyuncunun da onayıyla, Ronaldo ile bir görüşme yapmayı planlıyor. Bu görüşmeyle, teknik direktör Jorge Jesus da dahil olmak üzere tüm tarafların bakış açılarını yakınlaştırmak amaçlanıyor.

Portekiz Federasyonu, Ronaldo ile ilişkiyi normal seyrine döndürmeyi ve mevcut krizi sakin bir şekilde sona erdirmeyi; aynı zamanda son yaşanan olaylar nedeniyle milli takımdaki kariyerinin bitmemesini, bu kariyerin devam etme ihtimalinin korunmasını istiyor.

Federasyon yetkilileri, Portekiz futbolunun en önemli efsanelerinden biri olarak Ronaldo'nun, kariyeri boyunca milli takım forması altında ortaya koyduklarına yakışan ve taşıdığı saygı ile onura uygun bir vedayı hak ettiğini düşünüyor.

Portekiz Federasyonu, Ronaldo'nun salı günü milli takım kampından ayrılmasının ardından bir açıklama yayımlamış, bu açıklamada krizin detaylarına girmeden yaklaşan maçlara yönelik sportif hazırlıklara odaklanmıştı.

O dönemki açıklamada şu ifadeler yer almıştı: "Milli takımın tüm kafilesi, milli takımın yaklaşan yükümlülüklerine ve belirlenen hedeflere ulaşmaya tam odaklanmayı sürdürüyor."

Birçok kişi, Portekiz Federasyonu'nun Ronaldo'nun davranışına kızgın olduğunu ve onu görmezden gelmek istediğini düşünmüştü; özellikle de krizin ertesi günü Danimarka maçında 7 numaralı formayı takım arkadaşı Rafael Leao'ya vermesinin ardından.

Ancak "Marca"nın haberine göre gerçek şu ki, federasyon yetkilileri Ronaldo ile yaşanan anlaşmazlığı kontrol altına almaya ve iki taraf arasındaki ilişkiyi normal seyrine döndürmeye çalışıyor.

Ayrıca Portekiz milli takımı yetkilileri, kadrodaki oyuncuların forma numaralarının 1'den 23'e kadar olmasını zorunlu kılan kurallar nedeniyle Ronaldo'nun formasını başka bir oyuncuya vermek zorunda kalmıştı.

Aynı zamanda Portekiz milli takımı, mevcut uluslararası ara dönemdeki son maçını, UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının dördüncü haftasında Norveç'e karşı önümüzdeki pazar günü oynamaya hazırlanıyor.