Barcelona'nın yıldızı Alejandro Balde, bu sezon yeterince forma şansı bulamaması nedeniyle önümüzdeki devre arası transfer döneminde Katalan kulübünden ayrılmayı düşünüyor. Oyuncu, bu sezon 10 maçta yalnızca 12 dakika sahada kaldı.

Sport gazetesi, Balde'nin ayrılık konusunu menajeri Jorge Mendes ile çoktan görüştüğünü yazdı.

Balde, teknik direktörü Hansi Flick'in kendisine forma şansı bulmasının zor olacağını bildirmesine rağmen başlangıçta Barcelona'da kalmakta ısrar etmişti.

O dönemde haberler, Manchester United'ın Balde'yi transfer etmek istediğini aktarıyordu; ancak oyuncu, 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunan Barça'da kalmaya karar verdi.

Gelecek maçlar BET La Liga 12:30 BAR

Ancak Flick'in planlarında artık kayda değer bir rolü kalmadığını fark etmesinin ardından Balde'nin fikirlerinin değiştiği görülüyor. Yaz transfer dönemi henüz açıkken Elche ile oynanan lig maçında kadroya dahi alınmadı, sonrasında maç kadrolarına geri döndü; ancak Barcelona'nın bu sezon oynadığı 10 maçtaki süresi son derece sınırlı kaldı.

Balde, 10 maçta sadece 12 dakika forma giydi. Bu dakikaları da Katalan ekibinin 5-2 önde olduğu ve sonucun çoktan belirlendiği Racing Santander maçında aldı.

Balde, sol kanat bek pozisyonunda Flick'in, hiçbiri kendisi gibi solak olmayan oyuncuları nasıl tercih ettiğine tanık oldu. Joao Cancelo ve Xavi Espart, seçenek sıralamasında onun önüne geçti ve iki oyuncu süreyi paylaşmaya başladı.

Portekizli bek 8 maçta 386 dakika sahada kalırken, İspanyol oyuncu tamamı La Liga'da olmak üzere 6 maçta 530 dakika forma giydi.

Bu durumda, Flick'in birçok kez Balde'nin takımın bir parçası olduğunu vurgulamasına, aynı zamanda ilk 11'de yer kapmak için savaşmayı istemesi gerekenin oyuncunun kendisi olduğunu belirtmesine rağmen Balde, Barcelona'dan ayrılmayı düşünmeye başladı.

Oyuncunun teklif sıkıntısı yaşaması beklenmiyor; geçen yaz kendisiyle ilgilendiğini gösteren Manchester United, yeniden transfer girişiminde bulunabilir.

Yeni transfer döneminin açılmasına iki buçuk ay var; ancak Balde'nin durumunun değişmesi zor görünüyor.

Buna ek olarak, Barcelona'nın sportif direktörlüğü de geçen yaz transfer döneminde olduğu gibi Balde'nin ayrılığı fikrine karşı çıkmıyor.

Dahası, Balde'nin ayrılığı Barcelona'nın yazın takviye yapamadığı savunma bölgelerinden birini güçlendirmek için değerlendirilebilir: Andreas Christensen'in sakatlığı nedeniyle şu anda seçenek sıkıntısı yaşanan solak stoper pozisyonu.