Sürpriz... Fozinia, Dünya Kupası'nda Ronaldo'dan daha fazla çalım attı!

Yeni bir istatistik, 2026 Dünya Kupası’nda Al-Nassr’ın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo ile ilgili şok edici bir gerçeği ortaya çıkardı.

Söz konusu olan, Cape Verde milli takımını tarihindeki ilk Dünya Kupası katılımında 32'li turlara taşıyan kaleci Fozinha'dır. Cape Verde, bu sabah Cumartesi günü uzatmalarda Arjantin'e 2-3 yenilmişti.

Yeşil Burun Adaları ile Arjantin arasındaki maçta Fozinha, ilk yarının ortasında forvet Lautaro Martínez'i geçerek bu Dünya Kupası'ndaki ilk çalımını gerçekleştirdi.

"Al Arabiya" kanalının aktardığı istatistiklere göre, Yeşil Burun Adaları kalecisi, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'dan daha fazla Dünya Kupası dribblingine imza attı; zira Ronaldo şu ana kadar hiçbir dribbling yapmadı.

"Dón" bu yılki Dünya Kupası'nda 3 gol attı; bunlardan ikisi grup aşamasının ikinci turunda Özbekistan'a karşı, diğeri ise son 32 turunda Hırvatistan'ı 2-1 yendikleri maçta penaltıdan geldi.



