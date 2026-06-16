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Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Sürpriz... FIFA, 2026 Dünya Kupası'nda Irak bayrağının Suudi Arabistan bayrağıyla eşit muamele görmesini reddetti

İspanya - Suudi Arabistan
İspanya
Suudi Arabistan
Dünya Kupası
Irak - Norveç
Irak
Norveç
İspanya
Suudi Arabistan
ABD
Irak
Norveç

"Yeşiller", o Dünya Kupası'nda istisnai bir muamele gördü

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), Irak Futbol Federasyonu’nu şaşırttı; zira FIFA, Irak’ın Suudi Arabistan ile eşit muamele görme talebini reddetti. Bu karar, Irak’ın Amerika, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası finallerindeki ilk maçına çıkmasından önce geldi.

Irak milli takımı, 2026 Dünya Kupası finallerindeki maçlarına Çarşamba günü sabahın erken saatlerinde, ABD'nin Boston kentindeki Gillette Stadyumu'nda, 9. grubun ilk turunda Norveç milli takımıyla karşılaşarak başlayacak.

Maçtan birkaç saat önce, Iraklı gazeteci Ömer Kahtan’ın aktardığına göre, Irak Futbol Federasyonu, maçın başlangıç düdüğü çalınmadan önce oyuncuların milli marşını söylerken bayrağın yerden kaldırılması için FIFA’ya bir talepte bulundu.

Irak Federasyonu'nun bu talebi, bayrakta "Allahu Ekber" ifadesinin bulunmasından kaynaklandı. Bu durum, Salı günü sabahın erken saatlerinde Uruguay ile oynanan maç öncesinde milli marşın okunması sırasında, "La ilaha illallah, Muhammed Rasulullah" sloganı nedeniyle Suudi bayrağının yerden kaldırılmasına benzer bir durumdu.

Iraklı gazeteci büyük bir sürpriz yaptı ve Uluslararası Futbol Federasyonu’nun (FIFA) Irak Futbol Federasyonu’nun talebini reddettiğini belirterek, bunun Dünya Kupası’nın gelecek maçlarında bir daha yaşanmayacağını vurguladı.

Dünya Kupası
Irak crest
Irak
IRQ
Norveç crest
Norveç
NOR
Dünya Kupası
İspanya crest
İspanya
ESP
Suudi Arabistan crest
Suudi Arabistan
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FIFA, ABD'nin Miami kentindeki Hard Rock Stadyumu'nun zemininin bu olaydan zarar gördüğünü, bunun da bayrağı taşıyanların ıslak zemine baskı uygulamasından kaynaklandığını belirtti ve bu durumun gelecekte tekrarlanmaması yönünde bir karar alındı.

Bu yılki Dünya Kupası’nda milli marşların çalınması sırasında yeni bir protokol uygulandığı hatırlanmalıdır. Bu protokol kapsamında, her iki ülkenin bayrakları saha zeminine yerleştirilirken, her iki milli takımın tüm oyuncuları marşı söylemek üzere sıraya dizilmiştir.

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