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Sürpriz dönüş! Bayern Münih'in eski yeteneği Bundesliga'ya transfer olmaya hazırlanıyor

Bundesliga
Transfers
Mainz 05 - Paderborn
Mainz 05
Paderborn

Gabriel Vidovic, Almanya’nın en üst liginde üçüncü kez şansını deniyor: Altyapısından yetiştiği Bayern Münih ve FSV Mainz’daki girişimlerinin ardından, Hırvat medyasındaki haberlere göre şimdi yeni yükselen SC Paderborn’a gidiyor.

Sportske Novosti'nin haberine göre SCP, Dinamo Zagreb'in 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu için yaklaşık 3 milyon euro bonservis ödeyecek. Vidovic'in yaklaşan ayrılığı Hırvatistan'da şaşkınlıkla karşılanıyor, çünkü oyuncu ancak geçen yaz rekortmen kulübe katılmış ve 2029'a kadar sözleşme imzalamıştı.

Haberde, Vidovic'in özellikle transfer talebinde bulunduğu belirtiliyor. Cuma akşamı oynanan lig maçında da artık Dinamo'nun kadrosunda yer almadı.

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Vidovic'in hayali Bayern'de çıkış yapmak

Vidovic, Augsburg'da doğdu ve 12 yaşındayken FCA'dan dev Bayern Münih'e transfer oldu. Burada uzun süre büyük bir yetenek olarak görüldü. Eski teknik direktör Julian Nagelsmann döneminde daha sonra A takımla boy gösterdi ve Bundesliga'da ilk maçına çıktı.

Bunu Vitesse Arnheim'a pek dikkat çekmeyen bir kiralık gidiş (2022/23) ve bir yıl sonra Dinamo'ya umut vadeden bir kiralık transfer izledi; oyuncu bunu SPOX'a verdiği özel röportajda anlatmıştı.

Ancak Bayern'de çıkış yapma hayali şu ana kadar gerçekleşmedi. Bir başka kiralık transferin ardından, bu kez Bundesliga'da FSV Mainz 05'e giden Vidovic, 2025 yazında 1,2 milyon euro karşılığında kesin olarak Zagreb'e döndü ve burada önemli bir gelişim gösterdi.

Bundesliga
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Mainz 05
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Paderborn
SCP
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