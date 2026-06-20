Sürpriz... Donis, Suudi Arabistan'ın İspanya karşısındaki kadrosunun ana hatlarını açıkladı

Suudi Arabistan Milli Takımı’nın Yunan teknik direktörü Georgios Donis’in, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda Pazar akşamı İspanya ile oynanacak merakla beklenen maçta sahaya süreceği ilk 11’in hatları netleşmeye başladı.

Suudi Milli Takımı, ilk turda Uruguay karşısında değerli bir puan elde ettikten sonra maça büyük bir hırsla giriyor ve olumlu sonuçlarını sürdürerek bir sonraki tura yükselmeye bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor.

Medya kaynaklarının aktardığına göre, Donis, oyuncuların son maçtaki takım performansı ve taktiksel disiplininden memnun kaldığı için, Uruguay karşısında sahaya çıkan kadroda büyük değişiklikler yapmayı planlamıyor.

Suudi Milli Takımı’nın son antrenmanlarında Nasser Al-Dossari, Abdullah Al-Khaibari ve Mohammed Kano ile birlikte orta sahada denendi. Bu durum, İspanya Milli Takımı’nın sahip olduğu hücum gücüne karşı takıma daha fazla denge kazandırmak amacıyla bu pozisyonda sınırlı bir değişiklik yapılabileceğine işaret ediyor.

Bu adım, teknik ekibin orta saha bölgesindeki sayısal yoğunluğu artırma ve İspanya oyuncularının oyun akışını kontrol etme ve top hakimiyetini ele geçirme yeteneklerini sınırlama çabası kapsamında atıldı.

Aynı kaynaklar, ilk on birde bir önceki maça kıyasla en fazla bir veya iki değişiklik olacağını doğruladı; bu da Donis’in, takımın Uruguay karşısında sergilediği uyumu koruması gerektiğine inandığını gösteriyor.

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Yunan teknik direktör, bu tür büyük karşılaşmalarda teknik istikrara güvenmeyi tercih ediyor, özellikle de Suudi Arabistan milli takımı son yıllarda savunma ve organizasyon açısından en iyi maçlarından birini sergilemişti.

Donis’in, maç öncesi teknik toplantıda ilk 11’e ilişkin nihai kararını vermesi bekleniyor. Ardından milli takım heyeti, Suudi Arabistan’ın Dünya Kupası serüvenindeki en önemli maçlarından birine ev sahipliği yapacak olan “Mercedes-Benz” Stadyumu’na doğru yola çıkacak.

İspanya karşısında Suudi Arabistan’ın beklenen kadrosu

Kaleci: Muhammed Al-Owais.

Defans: Saud Abdulhamid - Abdulilah Al-Omari - Hassan Tambakti - Nawaf Bushel.

Orta saha: El-Kheibari - Nasser Al-Dossari - Muhammed Kano.

Forvet: Muhammed Ebu Şamat - Firas El-Breikan - Salim El-Dossari.