Portekiz basınında yer alan bir haber, Jorge Jesus ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından milli takım kampını uluslararası ara döneminde terk eden Cristiano Ronaldo'nun durumuyla ilgili çarpıcı bir sürprizi ortaya çıkardı.

"Don", dün salı günü resmi bir açıklama yayınlayarak, UEFA Uluslar Ligi'ndeki Danimarka maçından önce takım kampını terk etmesinin ardından takım arkadaşlarından ve Portekiz halkından özür diledi ve kendisine yaptırım uygulanmasını talep etti.

Birçok basın haberi, Ronaldo'nun yönetmelik gereği men ve para cezası tehdidi altında olduğunu belirtti; herkes Portekiz Futbol Federasyonu'ndan çıkacak kararı bekliyor.

Ancak bir hukuk uzmanı çarpıcı bir sürprizi ortaya attı ve men kararının, kampı terk ettiği anda Ronaldo'ya zaten uygulanmış olduğunu doğruladı.

"Abola" gazetesinin görüşüne başvurduğu bir avukat, cezanın pratikte kaçınılmaz olduğunu açıkladı, ancak Portekiz Milli Takımı kaptanının lehine olan faktörlere de işaret etti.

Gonçalo Almeida, "Abola" gazetesine, 41 yaşındaki forvetin Danimarka'daki davranışı nedeniyle alınan önlemleri, Portekiz Futbol Federasyonu disiplin yönetmeliğinin 160. maddesini göz önünde bulundurarak açıkladı. Bu madde, "düzenli olarak çağrılan ancak mazeretsiz olarak antrenmana, maça ya da milli takımların veya Portekiz Futbol Federasyonu'nun ya da Portekiz'in sportif temsiliyle ilgili bir etkinliğe katılmayan veya devamsızlık yapan oyuncunun, para cezasına ek olarak bir aydan altı aya kadar men cezasıyla cezalandırılacağını" öngörüyor.

Kampı terk etmesinin ardından Ronaldo'ya ilişkin cezanın önüne geçmek için herhangi bir yol görmediğine işaret etti.

Birinci fıkranın cezanın uygulanması konusunda kesin olduğunu vurgularken, ikinci fıkranın "devamsızlığın veya maçı bırakmanın oyuncu için otomatik koruyucu men cezasına yol açtığını" belirttiğini ifade etti.

Ronalldo zaten uluslararası düzeyde men edilmiş durumda

Aynı zamanda FIFA'da hakem olan Gonçalo Almeida, Ronaldo'nun bu şekilde "milli takımda yer almaktan ya da onu temsil etmekten zaten men edilmiş" olduğunu açıkladı.

Şunları ekledi: "Sonrasında federasyonun disiplin kurulunun başlatacağı işlemler var ve adil yargılanma ilkesine saygı gösterilerek görüşünü belirtmesi için Cristiano'ya tebligat yapılacak, ardından çok hızlı olacağını düşündüğüm bir karar alacağız."

Milli takım kaptanının tanık çağırabileceğini ve federasyonun disiplin kurulunun "olaylar herkese açık olduğu için resmi bir şikâyete gerek kalmadan işlem yapabileceğini" vurguladı.

Ceza yarıya mı inecek?

Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'nın antrenman kampından çekildiğini 30 Eylül'de, Danimarka'daki maçtan bir gün önce sosyal medya üzerinden duyurmuş, kararını dün salı günü yayınladığı bir açıklamada gerekçelendirmişti; bu kamuoyuna yapılan duyurunun milli takım kaptanının lehine olması bekleniyor.

Mesele, Portekiz Futbol Federasyonu disiplin yönetmeliğinin 244. maddesiyle ilgili. Bu madde, "sanığın, herhangi bir zamanda, işleme konu olayları kabul edebileceğini" ve "itirafın tam ve çekincesiz olması ve güvenilirliği konusunda şüphe uyandırmaması halinde, başka hiçbir delil işlemi yapılmayacağını ve uygulanacak cezaların alt ve üst sınırının yarıya indirileceğini" öngörüyor.

Almeida, Portekizli forvetin bu konudaki paylaşımlarında "takımı terk ettiğini tam olarak ve herhangi bir çekince olmaksızın kabul ettiğini" doğruladı.

Şöyle devam etti: "Dolayısıyla, disiplin kurulu bunu kabul ederse, cezalar yarıya indirilecek ve milli takım kaptanı için en iyi senaryoda, bir ay ve 510 euro olan asgari ceza, 15 gün men ve 255 euro para cezasına dönüşecek."

Portekiz Milli Takımı, Galler'i ziyaretinden üç gün önce, 14 Kasım'da Braga'da Danimarka ile karşılaşmak üzere sahalara dönüyor.

Otomatik men süresi disiplin kurulunun uygulayacağı cezadan düşüleceği için, Cristiano Ronaldo'nun gelecek uluslararası ara dönemde Portekiz Milli Takımı için hazır olması muhtemel.

Ancak her şey disiplin kurulunun kararının zaman çizelgesine bağlı.

Almeida şunları vurguladı: "Cristiano geri dönerse, disiplin kurulunun ya da federasyonun onu uzun süre men etmesi onların çıkarına değil."

Bununla birlikte, Gonçalo Almeida "bu sürecin (resmi kararın çıkması konusunda) hız rekorlarını kıracağından" "tamamen emin".

Ronaldo'nun Portekiz ile kusursuz bir sicili var

Gonçalo Almeida, Ronaldo'nun milli takım kaptanlığının "ağırlaştırıcı bir durum" olduğunu kabul etti, ancak "daha önce herhangi bir disiplin sicilinin bulunmadığını" ve 20 yılı aşkın süredir "milli takıma elindeki her şeyi verdiğini" vurguladı. Filipin Futbol Federasyonu disiplin yönetmeliğinin 44. maddesinin birinci fıkrasına göre, "aynı sezonda ve sanığın federasyona kaydolduğu sezondan önceki üç sezonda disiplin sicilinin bulunmaması", "futbola değerli hizmetlerde bulunmuş olması" ve "sportif liyakatinin takdir edilmesi", dikkate alınan hafifletici koşullar arasında yer alıyor.

Gonçalo Almeida'ya göre, "açık emsal kararların" yokluğu her vakanın ayrı ayrı değerlendirilmesini teşvik ediyor.

Bu nedenle avukat, Ricardo Carvalho'nun 2011 yılında milli takımla bir antrenman kampından çekilmesinin ardından milli takımla ilgili tüm faaliyetlerinden tam bir yıl men edilmesi kararının önemini azalttı.

Dolayısıyla avukat, disiplin kurulunun "bu bağlamı kesinlikle göz ardı etmeyeceğini" ve "tüm bu gürültüden muaf olmayacağını" düşünüyor.