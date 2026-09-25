İngiliz futbolunun daha önce hiç tanık olmadığı siyasi bir ilk olarak, Britanya Başbakanı Premier Lig tarihinin en büyük mali yolsuzluk davasına şahsen yorum yapmak için devreye girdi ve herkese Manchester City'nin infazında acele etmemeleri çağrısında bulundu.

"The Athletic" gazetesinin, Manchester City'nin Şubat 2023'ten bu yana kendisine yöneltilen 115 suçlamadan 114'ünde mahkûm edildiğini ortaya koyan şok edici haberi sızdırmasından birkaç saat sonra, resmen 20 Temmuz 2026'da görevi devralan Britanya Başbakanı Andy Burnham, resmi sessizliği bozmak için ortaya çıktı.

Burnham şu anda, geçtiğimiz Temmuz ayında selefi Keir Starmer'in yerine geçmesinin ardından başbakan olarak ilk diplomatik görünümünde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çalışmalarına katılmak üzere New York'ta bulunuyor.

Everton taraftarı olmasıyla bilinen Burnham, İngiliz "Manchester Evening News" ağının aktardığı açıklamalarda şunları söyledi: "Bu meseleyi az önce öğrendim ve bu aşamada bunların sadece raporlar olduğunu düşünüyorum. Ancak doğrulanırsa, elbette bağımsız komisyonun raporunu incelemeye özen göstereceğim."

Kararlı bir siyasi üslupla ekledi: "İnsanlar Manchester City'den unvanların geri alınmasıyla ilgili bu tür sonuçlar çıkarmakta acele etmemeli. Bunun kulüp ile Premier Lig arasında uzun bir süreç olduğunu biliyorum ve tartışmalı bir süreç olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden meselenin bu kadar basit olduğunu düşünmüyorum ve sonuç çıkarmakta acele edilemez. Hepimizin bağımsız komisyonun raporunu büyük bir ayrıntıyla incelememiz gerekeceğini düşünüyorum."

City gizliliğe sıkı sıkıya tutunuyor ve temyize hazırlanıyor

Kendi cephesinde, Manchester City raporu doğrulamayı reddetti ve bir sözcüsü şunları söyledi: "Premier Lig süreci, tamamlanması gereken önemli unsurlar bulunmasıyla birlikte hâlâ devam ediyor ve tam bir gizliliğe tabi. Bu bağlamda, Manchester City kulübünün tutumu, kulübün Şubat 2023'te yayımladığı açıklamayla tutarlı olmaya devam ediyor. Kulüp, sekiz yıl boyunca gerekli hukuki prosedürlere bağlı kaldı."

"Manchester Evening News" gazetesi, kulübün kararı resmen açıklanır açıklanmaz temyize başvuracağını ve temyiz işlemlerinin aylar öncesinden başlamayacağını, sonuçları üst düzey bir hâkimin gözden geçireceğini ortaya koydu; bu da nihai kararın hâlâ çok uzakta olduğu anlamına geliyor.

Resmi bir doğrulamanın yokluğuna rağmen, olası cezalar müsabaka tarihinin en ağır cezaları olmaya devam ediyor ve kınamadan devasa para cezalarına, puan silinmesine ya da Premier Lig'den kesin ihraca kadar uzanıyor; özellikle de iddianame 2009 ile 2018 arasında doğru mali bilgi sunmamayla ilgili 54 suçlamayı ve oyuncuların ve teknik direktörlerin maaşlarında manipülasyonla ilgili 14 suçlamayı daha kapsadığı için.











