Türkiye ekibi Trabzonspor, oyuncusu Salih Malkoçoğlu'nun sözleşmesinin BAE kulübü El Cezire'ye satışının tamamlandığını resmen açıkladı. Bu adım, El Cezire'nin AFC Elit Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına yükselmeyi belirleyecek play-off kapsamında Suudi Arabistan ekibi İttihad ile yapacağı beklenen karşılaşmadan yalnızca birkaç saat önce geldi.

Türk kulübü, resmi platformlarında yayımladığı kısa bir açıklamada, oyuncunun transferiyle ilgili tüm işlemlerin tamamlandığını ve tüm resmi belgelerin imzalandığını doğruladı; ancak transferin mali detaylarını veya yeni sözleşmenin süresini açıklamadı.

Bu adım, El Cezire yönetiminin takımı yeniden yapılandırma ve fark yaratabilecek yeni isimlerle kadrosunu güçlendirme planı kapsamında geldi. Kulüp, hem yerel hem de kıtasal düzeyde çeşitli cephelerde mücadele etmeyi hedeflediği yeni sezona hazırlanıyor.

El Cezire, bu sezonun en önemli maçlarından birine hazırlanıyor. Takım, yarın Salı günü başkent Abu Dabi'deki Muhammed Bin Zayed Stadı'nda Suudi Arabistan ekibi İttihad'ı ağırlayacak. İkiye bölünmeyi kabul etmeyen bu karşılaşmada kazanan taraf, AFC Elit Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına doğrudan yükselecek.

BAE ekibi, ev sahipliği ve taraftar faktörleriyle desteklenerek ve beklenen taraftar desteğini bir sonraki tura yükselme biletini kesinleştirmek ve kıtasal yolculuğunu sürdürmek için kullanma isteğiyle maça iyimser bir hava içinde çıkıyor. "El Amid" (Doyen) lakaplı İttihad ise play-off engelini aşmayı, grup aşamasındaki varlığını teyit etmeyi ve kıtasal şampiyonluk için mücadeleye devam etmeyi amaçlıyor.

Her iki takımın da dengeyi kendi lehine çevirebilecek seçkin isimlere sahip olması nedeniyle, maçın iki ekip arasında güçlü bir taktik mücadeleye sahne olması bekleniyor. Bu belirleyici karşılaşma, geniş bir taraftar kitlesi tarafından merakla bekleniyor.