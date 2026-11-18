Brezilya ekibi Santos, 2027'nin ilk yarısında Rodrygo'yu kiralama ihtimalini araştırmak amacıyla Real Madrid ile resmi olmayan bir ön temas kurarak nabız yoklamaya başladı. Kulüp, altyapısından yetişen en önemli isimlerden birini geri getirmeyi hedefliyor; ancak İspanyol kulübünün tavrı nedeniyle transferin gerçekleşmesi zor görünüyor.

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Gazeteci Fabio Sormani, geçen hafta YouTube kanalında Santos'un 25 yaşındaki forveti kadrosuna katmak istediğini açıkladı. Ardından Brezilya kanalı "ESPN" de kulübün, kısa süreli kiralık olarak bile olsa oyuncunun takıma dönüş ihtimalini araştırmak için harekete geçtiğini doğruladı.

Santos, Rodrygo'yu 2027'nin başında başlayacak Paulista Şampiyonası'nda takımın formasıyla görmeyi hayal ediyor. Ancak Real Madrid'in oyuncuyu bırakmak istememesi ve maçlara dönmesi için yeşil ışık yakılır yakılmaz onu yeniden kadroda görmeyi arzulaması nedeniyle bu senaryo oldukça uzak görünüyor.

Rodrygo, Real Madrid'de takdir gören bir isim. Kulüp, şu an için onu satış ya da kiralık yoluyla gönderme fikrini hesaplarına katmıyor. Özellikle onu önemli parçalarından biri olarak gören Real Madrid, geçirdiği ciddi sakatlık nedeniyle uzun süre forma giyemeyen oyuncudan vazgeçmek istemiyor.

ESPN'in daha önceki bir haberine göre, José Mourinho, Brezilyalı oyuncuyu takıma katkı sağlayabilecek bir isim olarak görüyor ve sakatlıktan dönüşünün ardından hazır olup olmadığı konusunda aceleyle karar vermek ya da ayrılığını düşünmek yerine, ona formunu kademeli olarak yeniden yakalaması için yeterli zamanı tanımaya sıcak bakıyor.

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Portekizli teknik adamın bu tutumu, Real Madrid'in önümüzdeki süreçte Rodrygo'dan faydalanma isteğini yansıtıyor. Özellikle uzun süre sahalardan uzak kalan oyuncunun, ilk on birdeki yeri için yeniden mücadeleye girmeden önce fiziksel kondisyonunu ve maç ritmini geri kazanması gerekiyor.

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Rodrygo, geçtiğimiz günlerde Santos şehrindeki Rei Pelé Antrenman Merkezi'nde bulunmuş ve sağ dizinde ön çapraz bağ ile dış menisküs yırtığını içeren sakatlığından kurtulmak için bir rehabilitasyon programına tabi tutulmuştu. Real Madrid'in onayıyla gerçekleşen bu sürecin ardından oyuncu, iyileşme aşamalarını tamamlamak için İspanya'ya döndü.

Oyuncunun kendisi de şu aşamada Real Madrid'den ayrılmayı düşünüyor gibi görünmüyor. Mevcut veriler, özellikle sakatlığı boyunca yönetimden, teknik ekipten ve takım arkadaşlarından gördüğü destek sonrasında kulüpte kalma konusunda kararlı olduğuna işaret ediyor. Bu destek, takıma vefa borcunu ödeme ve sahalara bu formayla dönme isteğini güçlendirdi.

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İngiliz kulüplerinin Rodrygo'yu transfer etmeye ilgi duymasına rağmen oyuncu bu tekliflere büyük bir heves göstermedi. Real Madrid ile yoluna devam etme isteği nedeniyle, kendisi için sembolik bir anlam taşısa da Santos'a dönüş seçeneği şu anki öncelikleri arasında yer almıyor.

Öte yandan Santos, Rodrygo dosyasını yaklaşan transfer döneminde beklenen tek transfer olarak görmüyor. Kulüp, 2027 sezonuna hazırlık kapsamında takımı güçlendirme ve bazı temel oyuncularının sözleşmelerini yenileme konusunda önemli kararlar almadan önce başkanlık seçiminin sonuçlarını beklemeyi tercih ediyor.

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Masadaki dosyalar arasında Neymar, Philippe Coutinho ve Everton Cebolinha'nın gelecekleri yer alıyor. Bunun yanı sıra Cruzeiro ile, şu anda Santos'ta kiralık olarak forma giyen forvet Gabriel Barbosa'nın takımda kalması konusunda müzakereler sürüyor. Brezilya ekibi, oyuncunun kalıcı olarak kadroda kalmasını sağlayacak bir anlaşmaya varmayı amaçlıyor.

Böylece Santos'un Rodrygo'yu geri getirme isteği, sonuca yaklaşan ciddi bir müzakereden çok Real Madrid'in tavrını yoklama girişimine benziyor. Zira İspanyol kulübü oyuncudan vazgeçmeyi düşünmüyor; Brezilyalı forvet ise iyileşme sürecinin ardından Eflatun-Beyazlılar'daki yerini yeniden kazanmayı temel hedefi olarak belirlemiş durumda.