Sürpriz bir isim gündemin zirvesinde: Carrick'in yerine Manchester United'ın masasında 4 teknik direktör

Manchester United, olumsuz sonuçlar dizisinin İngiliz teknik direktör üzerindeki baskıyı artırmasının ardından Michael Carrick'in geleceğine dair şüphelerin tırmanması üzerine, takımın teknik yönetimini üstlenecek alternatif seçenekleri değerlendirmeye başladı.

"ESPN" ağına konuşan kaynaklara göre kulüp, dün pazar günü Old Trafford'da Bournemouth'a 3-0 kaybetmesinin ardından Carrick'in durumunu yeniden değerlendirmeye aldı. Söz konusu yenilgi, Şampiyonlar Ligi'nde Como'ya 4-1 mağlup olmasından yalnızca birkaç gün sonra geldi.

Takım, çeşitli kulvarlarda son 8 maçında hiçbir galibiyet elde edemedi ve Premier Lig'de yalnızca 1 puan farkla küme düşme hattının üzerinde, 16. sırada yer alıyor.

Olası adaylar listesinde, Newcastle United'ın eski teknik direktörü Eddie Howe, Almanya Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Alman Julian Nagelsmann ve Ipswich Town'ın eski teknik direktörü Kieran McKenna yer alıyor. McKenna, 2024 yazında Erik ten Hag'ın görevde tutulması kararı alınmadan önce United yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde olumlu bir izlenim bırakmıştı.

Ayrıca bu yaz Napoli'den ayrılan İtalyan Antonio Conte'nin adı da öne çıkıyor; kaynaklar, kendisine ulaşılması halinde İngiliz kulübüyle görüşmelere girmeye hazır olduğunu belirtiyor.

Manchester United yönetimi, mayıs ayında Carrick'e geçici olarak görevi üstlendiği dönemdeki başarısının ardından iki yıllık sözleşme vermeden önce bir dizi teknik direktörü değerlendirmeye almıştı.

Sonuçların gerilemesiyle birlikte, henüz resmi bir karar açıklanmamış olsa da raporlar kulübün ondan vazgeçme ihtimaline hazırlandığını gösteriyor.

Bournemouth yenilgisinin ardından Carrick, geleceğin ne getireceğini bilmediğini vurgulayarak şunları söyledi: "Durumu tamamen anlıyorum ve açıkçası belirli bir şey beklemiyorum, her zamanki gibi çalışmaya devam edeceğim."