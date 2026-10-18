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FC Barcelona v Real Madrid: Spanish Super CupGetty Images Sport
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Sürpriz bir isim: Barcelona-Real Madrid El Clasico'sunu yönetecek en güçlü aday belli oldu

Barcelona - Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
İspanya
Fas
Cezayir
Ürdün
Irak
Mısır

Öfke ve gerginlik mücadelesi öncesinde

Futbol tutkunlarının gözü, gerilim ve merak dolu bir atmosferde oynanacak dev maça çevrildi. Camp Nou, önümüzdeki pazar günü İspanya La Liga'nın 10. haftasında Barcelona ile Real Madrid arasındaki merakla beklenen El Clasico'ya ev sahipliği yapacak. Bu karşılaşma yalnızca puan mücadelesinin ötesine geçerek, iki takımın ve teknik direktörlerinin sinirleri için gerçek bir sınava dönüşüyor.

Beklenen mücadele öncesinde iki ezeli rakibin durumundaki belirgin farklılık nedeniyle ortam elektriklendi. Alman teknik direktör Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, La Liga puan tablosunun zirvesinde yer alıyor ve ezeli rakibi Real Madrid'in 6 puan önünde bulunuyor. Bu durum, beklenen çarpışma öncesinde Katalan ekibine moral üstünlüğü sağlıyor.

Barcelona, farklı turnuvalarda elde ettiği geniş skorlu zaferler ve güçlü performansın da desteğiyle iyimserlik ve güven dolu bir dönem geçiriyor. Real Madrid ise Portekizli José Mourinho'nun yedek kulübesine dönüşüyle eş zamanlı olarak gerginlik ve öfke hali yaşıyor; İspanya hakem sistemine yönelik baskılar ve eleştiriler de artıyor.

Bu gergin atmosferin ortasında, İspanya'da en çok beklenen karşılaşmayı yönetebilecek hakemin adı öne çıktı. Ünlü "El Chiringuito" programı, Alberola Rojas'ın Barcelona ile Real Madrid arasındaki El Clasico maçını yönetmek için en güçlü aday olduğunu ortaya koydu.


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