Sürpriz... Bir hakemlik uzmanı, Dünya Kupası'nın yeni kuralının uygulanmasında yapılan ciddi bir hatayı ortaya çıkardı

2026 Dünya Kupası'nda ABD ile Paraguay arasında oynanan maçta yaşanan bir hakemlik kararı, geniş çaplı bir tartışma dalgasına yol açtı. Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin devreye girmesiyle hakemin kararı değiştirildi ve bazı uzmanlar bu durumun yürürlükteki protokole aykırı olduğunu öne sürdü.

Maçta Hollandalı hakem Danny Makkelie, Miguel Almerón'a yaptığı faulün ardından ABD milli takımının savunma oyuncusu Tim Ream'e sarı kart gösterdi.

Oyun yeniden başladıktan sonra hakem, İspanyol hakem Carlos del Cerro Grande'nin de bulunduğu VAR odasından, protokolün VAR müdahalesine izin verdiği durumlardan biri olan "oyuncunun kimliğinin yanlış belirlenmesi" gerekçesiyle görüntüyü incelemesi için bir sinyal aldı.

Ancak sürpriz, görüntünün incelenmesinden sonra geldi. Karar, cezalandırılan oyuncunun kimliğinin düzeltilmesiyle sınırlı kalmadı; faul tamamen iptal edildi ve ABD milli takımı lehine bir faul verildi. Ayrıca Paragvaylı oyuncu, faul almak için rol yaptığı gerekçesiyle cezalandırıldı.

Bu değişiklik, "kimlik hatası" durumunun incelenmesinin video hakemine faulün niteliği veya yönüyle ilgili teknik kararı değiştirme yetkisi vermediğini düşünen birçok taraftar ve hakemlik uzmanının şaşkınlığını uyandırdı.

Eski uluslararası hakem Iturralde González, olayı sert bir şekilde eleştirdi ve yanlış kimlik durumunun gözden geçirilmesinin sadece cezalandırılan oyuncunun belirlenmesiyle sınırlı kalması gerektiğini, hakem kararının tamamen değiştirilmesine yol açmaması gerektiğini vurguladı.

González, İspanyol "AS" gazetesi aracılığıyla, "Kimlik hatası durumu, sadece faul yapan oyuncunun kimliğinin gözden geçirilmesine izin verir, ancak teknik kararın kendisini değiştirme hakkı vermez. Bu yorumu nereden çıkardılar?" dedi.

González, "Görünüşe göre artık hakemlere bile ihtiyacımız yok. Sundukları teknik gerekçe, kimlik tespitindeki bir hatadan kaynaklanan uyarı durumunda maçın durdurulup durumun gözden geçirilebileceği yönünde ve buna dayanıyorlar. Ancak bu, kuralların çok geniş bir yorumu" diye ekledi.

González, konuşmasını bu olayı "Dünya Kupası'nın hatalarından biri" olarak nitelendirerek sonlandırdı ve maç sırasındaki hakem kararının yol açtığı büyük tartışmaya atıfta bulundu.

Bu olay, organizatörlerin 2026 Dünya Kupası'nda hakem kararlarında en üst düzeyde doğruluk ve tutarlılığı sağlamaya çalıştığı bir dönemde, büyük maçlarda video teknolojisinin müdahale sınırları hakkındaki olağan tartışmaları yeniden gündeme getiriyor.