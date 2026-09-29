Yunan teknik direktörün niyetlerini ortaya koyan sürpriz bir hücum hamlesiyle Giorgos Donis, kritik Irak maçı öncesinde taktik hesaplarını alt üst etmeye karar verdi.

Suudi Arabistan Milli Takımı'nın teknik direktörü, yükü dağıtmak ve 23 yıldır özlenen kupa hayali için tüm kadrosunu hazır hâle getirmek amacıyla forvet hattında yeni bir silah devreye sokmaya karar verdi.

Suudi Arabistan'ın "El-Yevm" gazetesi, Donis'in Körfez Kupası 27'nin grup aşamasının üçüncü ve son turunda oynanacak ve İnma Stadı'nda ağırlanacak Irak karşılaşmasında Abdullah Al Salem'e Suudi Arabistan'ın hücumunu ilk on birde yönetme fırsatı vermeye karar verdiğini ortaya koydu.

Neden Al Salem?

Yunan teknik direktörün bu kararı, Umman karşısında dikkat çekici bir performans sergileyen Firas Al Buraikan'ın parlamasının ardından geldi. Donis, tüm forvetlerine maç ritmi kazandırmak ve eleme turları öncesinde Al Buraikan'ı yıpratmamak istiyor.

Donis, Suudi Arabistan'ın kupa için güçlü bir şekilde mücadele etme arzusu doğrultusunda, Al Salem'i fiziksel ve teknik olarak hazırlayarak yarı finalde kozu hâline getirmeyi amaçlıyor.

Suudi Arabistan Milli Takımı, turnuvadaki kusursuz başlangıcının ardından maça yüksek moralle çıkıyor. Yeşiller yolculuğuna Kuveyt'i 1-0 mağlup ederek başladı, ardından Umman'ı gol yemeden 3-0 ezip geçerek erken turladı ve şimdi tam puan ile grup liderliğinin peşinde.

Suudi Arabistan, Körfez Kupası 27'de eski günlerine dönmeyi ve Körfez şampiyonluk kürsüsünden 23 yıllık uzak kalışın kördüğümünü çözmeyi umuyor. İşte bu, teknik ekibi rotasyona gitmeye ve tüm kadronun hazırlığını korumak amacıyla bütün oyunculara fırsat vermeye yönlendiriyor.







