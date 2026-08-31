Sürpriz bir eksik ve tartışmalı bir dönüş: Flick, Vallecano maçının Barcelona kadrosunu açıkladı

Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, İspanya Ligi'nin üçüncü haftasında bu akşam Camp Nou'da oynanacak Rayo Vallecano maçı için takım kadrosunu açıkladı. Kadroda Gavi'nin yokluğu devam ederken, Hırvat kaleci Dominik Livakovic de yer almadı.

Flick, İspanya Ligi'nin açılış haftasında Elche karşısında dizinden geçirdiği ağır sakatlığın ardından Gavi'yi tedbir amaçlı kadro dışı bırakmayı sürdürüyor. Teknik ekip, oyuncu tamamen hazır hale gelmeden dönüşü konusunda risk almamaya özen gösteriyor; Gavi'nin önümüzdeki hafta Valencia maçında kadroya dönebileceği öngörülüyor.

Barcelona ayrıca sakatlıkları nedeniyle Frenkie de Jong ve Bardghji'den de yoksun kalıyor. Geçtiğimiz hafta takıma katılmasına rağmen Livakovic ise henüz lisans olarak kaydedilmiş değil. Böylece tecrübeli Hırvat kalecinin kulüpteki geleceği, kalması ya da kiralık olarak ayrılması yönünde belirsizliğini koruyor.

Buna karşılık, Barcelona'daki geleceğiyle ilgili belirsizlik sürse de Alejandro Balde maç kadrosunda yer aldı. Transfer döneminin kapanmasından önce ayrılma ihtimalinin konuşulduğu oyuncu kadroya dahil edildi.

Barcelona, orta saha ve kalecilik mevkiindeki önemli eksiklerine rağmen İspanya Ligi'ndeki iyi çıkışını sürdürmek için Rayo Vallecano maçına hazırlanırken, Flick fiziksel olarak hazır olan isimlere güvenmeye devam ediyor.

Barcelona'nın Rayo Vallecano kadrosu

Kaleciler: Joan Garcia, Szczesny, Eder Aller

Savunma: Cancelo, Cubarsi, Christensen, Balde, Gerard Martin, Kounde, Eric Garcia, Xavi Espart.

Orta saha: Rodri, Fermin, Pedri, Olmo, Bernal, Farinas

Hücum: Lamine Yamal, Raphinha, Ademi, Jordan, Hamza