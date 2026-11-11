Sürpriz bir adım: Cristiano Ronaldo yeni bir diziyle drama dünyasına giriyor

Portekizli Cristiano Ronaldo, Suudi takımı Al-Nassr'ın kaptanı, yeni bir dizi aracılığıyla drama dünyasına adım atmaya karar vererek kariyerinde yeni bir hamle başlattı.

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Ronaldo, resmi "Instagram" hesabından ünlü İngiliz yönetmen ve yapımcı Matthew Vaughn ile birlikte bir fotoğraf paylaşarak şu yorumu yaptı: "Harika bir haber, ilk televizyon dizim 'Day 1s'in yapımına yeni başlandı, yakında dahası geliyor."

Ronaldo'nun yeni dizisinin ayrıntıları neler?

Sanat ve eğlence haberlerini takip eden "Deadline" sitesinin daha önce açıkladığına göre Ronaldo, Matthew Vaughn ile birlikte "Day 1s" dizisinin yapımcılığını üstlenecek.

Yapım, futbol dünyasından uzak olmayacak. Zira esas olarak Stanley Dalton adlı İngiliz bir menajerin karakterini ele alıyor ve başrolde Damian Lewis yer alıyor.

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Raporların açıkladığına göre Ronaldo'nun kendisi de yapımda yer alacak; yanı sıra Arsenal ve Barcelona'nın eski yıldızı Fransız Thierry Henry ile ilk bölümde görünmesi muhtemel ünlü rapçi Dave de yer alacak.

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Raporlar, çekimlerin son birkaç ay içinde İngiltere'nin başkenti Londra'da fiilen başladığını açıkladı; ancak dizinin yayın tarihi için şu ana kadar nihai bir tarih belirlenmedi.

Ronaldo'nun kariyerinde yeni bir adım

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Ronaldo'dan gelen resmi açıklama, 2003'te ilk kez forma giydiği Portekiz Milli Takımı'yla geçirdiği 23 yılın ardından uluslararası futbolu bıraktığını açıklamasından kısa bir süre sonra geldi.

Ronaldo, uluslararası yolculuğunu 234 maç oynayarak noktaladı; bu süreçte 146 gol kaydetti ve ülkesinin milli takımıyla üç kupa kazandı; bunların en önemlisi "EURO 2016" Avrupa Uluslar Kupası şampiyonluğu oldu, ayrıca UEFA Uluslar Ligi'nde iki kupa kazandı.

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Ronaldo, geçen milli ara döneminde spor camiasını meşgul eden ve teknik direktörü Jorge Jesus ile ilişkisine dair soru işaretleri doğuran bir krizin ardından ülkesinin forması altındaki kariyerine son verdi.

Ronaldo'nun Danimarka'daki takım kampından izinsiz ayrılmasının ardından Portekiz Milli Takımı'na gerginlik hâkim olmuştu.

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Ronaldo, milli takım kampından ayrılmasının ardından 30 günlük men cezasını zaten tamamlamış ve 255 euro tutarında para cezasını da ödemişti.

Portekizli yıldız, davranışından doğacak her türlü cezayı kabul etmeye hazır olduğunu daha önce dile getirmişti ve bu gerçekten de yaşandı; ancak kriz disiplin boyutunda son bulmadı, zira kendisi ile Jesus arasındaki ilişki aralarında çıkan anlaşmazlığı aşmayı başaramadı.

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Ronaldo, Portekizli teknik direktörün yaptığı açıklayıcı beyanlar nedeniyle ihanete uğramış hissetti; bunların, iki tarafın daha önceki bir toplantıda vardığı açık mutabakata saygı göstermediğini değerlendirdi ve bu da onu, sert bir üslup taşıyan bir mesajda tutumunu açıklamaya itti.

İki taraf arasındaki gerginlik durumu, Portekiz'in UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının son iki haftasında 14 Kasım'da Danimarka ve aynı ayın 17'sinde Galler ile karşılaşmaya hazırlanan bir sonraki kadrosunda Ronaldo'nun yer alıp almayacağına dair şüpheler arasında sürdü.

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Ronaldo'nun adı, iki maç için hazırlanan ilk milli takım kadrosunda yer almasına rağmen, emeklilik kararı dönüşüne dair tüm spekülasyonlara kesin bir son verdi; böylece 7 numaralı formanın sahibi, futbol kariyerinin geri kalanında ülkesinin milli takımından uzak kalacak.

Portekiz Futbol Federasyonu, başkanı Pedro Proença aracılığıyla krizi yatıştırmak ve Ronaldo'yu milli takımın saflarına geri döndürmek için müdahale etmeye çalışmış, ancak arabuluculuk çabaları işleri normale döndürmeyi başaramamıştı.