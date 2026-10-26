2026 Ballon d'Or töreninin saatler öncesinde yaşanan şaşırtıcı bir gelişmede, Barcelona'nın en önemli yıldızlarından biri, futbol dünyasının en önemli bireysel ödülüne aday gösterilmesine ve genç yeteneklere verilen bir başka ödülde güçlü yarış şanslarına sahip olmasına rağmen, beklenen törene katılmak için İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitmemeye karar verdi.

Juanma Castaño'nun İspanyol Cope radyosunda sunduğu "El Partidazo de Cope" programı, Barcelona'nın savunma oyuncusu ve Ballon d'Or adayı Pau Cubarsi'nin törene katılmak için Londra'ya gitmeyeceğini ortaya koydu.

Gazeteci Helena Condis'e göre, genç savunmacı, Real Madrid karşısındaki El Clasico maçını hafif bir ateş yükselmesiyle tamamladıktan sonra dinlenmeye ve ortamdan uzaklaşmaya ihtiyaç duyuyor.

Bu karar, Cubarsi'nin Ballon d'Or kısa adaylar listesinde yer almasının yanı sıra, dünyanın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Ödülü için de güçlü bir aday olması göz önüne alındığında dikkat çekici bir zamanlamada geliyor.

İspanyol savunmacı, Barcelona ve ülkesinin milli takımıyla mükemmel bir sezon geçirmiş, İspanya'nın 2026 Dünya Kupası'nı kazanmasına katkıda bulunmuş ve turnuvanın en iyi genç oyuncusu ödülünü de alarak dünya futbolunun önde gelen yükselen yetenekleri arasındaki yerini pekiştirmişti.

Cubarsi, Kopa Ödülü'nün en önde gelen adaylarından biri olmasına rağmen, törene katılmaması, özellikle takım arkadaşı Lamine Yamal'ın da 2024 ve 2025 sürümlerinde ödülü kazanmasının ardından aynı ödül için rakipler arasında yer almasıyla, kazananın kimliğine dair spekülasyonların önünü açabilir.

Katalan savunmacının yokluğu, iki ödülden birini kaybettiği anlamına mutlaka gelmiyor; zira tören başlamadan önce kazananların kimliği resmen açıklanmadı, ayrıca gitmemesinin açıklanan sebebi El Clasico'nun ardından hafif bir ateş yükselmesi yaşamasının ardından dinlenmeye ihtiyaç duymasıyla bağlantılı.

Ballon d'Or töreninin, ödülün kuruluşunun 70. yılını kutlayan istisnai bir sürümde, bugün pazartesi 26 Ekim akşamı Londra Palladium Tiyatrosu'nda düzenlenmesi ve çeşitli kategorilerdeki kazananların kimliğinin merakla beklenmesi planlanıyor.