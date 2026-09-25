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Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Sürpriz: Bahreyn, mağlubiyete rağmen Katar'ın puanlarını talep ediyor; sebep ise Dünya Kupası!

A. Madibo
Yemen - Katar
Yemen
Katar
Gulf Cup
Bahreyn - Birleşik Arap Emirlikleri
Bahreyn
Birleşik Arap Emirlikleri
Katar
Yemen
Bahreyn
Birleşik Arap Emirlikleri

Katar galibiyete rağmen üç puanı kaybeder mi?

Bahreyn Milli Takımı, Arap Körfezi Kupası "Körfez 27" turnuvasındaki Katar maçında mağlup olmasına rağmen maçın puanlarını almayı talep ederek büyük bir sürprize imza attı.

Bahreyn Milli Takımı, dün perşembe günü Cidde'deki Prens Abdullah El Faysal Spor Şehri Stadı'nda, Körfez turnuvasının grup aşaması ilk turunda Katar karşısında 2-0 mağlup olmuştu.

Katar'ın "El Kass" kanalları, Bahreyn Milli Takımı'nın, Katar Milli Takımı oyuncusu Asım Madbu'nun maçta yer almasına, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda 5 maç men cezası aldığı gerekçesiyle itiraz ettiğini belirtti.

Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA", Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda Kanada Milli Takımı oyuncusu İsmail Koné'ye yaptığı sert müdahale nedeniyle kırmızı kart gören Madbu'ya 5 maç men cezası vermişti.

Katar, Kanada maçının ardından yalnızca bir maç oynadı; Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü turunda Bosna-Hersek karşısına çıktı ve Körfez turnuvasından önce başka hiçbir maç oynamadan turnuvadan ayrıldı.

Bahreyn Milli Takımı'nın itirazının kabul edilmesi halinde, maçın puanlarını alacak ve 3 puanla ikinci grupta ikinci sıraya yükselecek; averajla, zirvedeki Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı'nın gerisinde yer alacak. Katar Milli Takımı ise puansız olarak üçüncü sıraya gerileyecek.

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