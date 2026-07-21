Real Madrid ve Juventus, günlerce süren söylentilerin ardından 29 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu Alba Redondo'nun geleceğini netleştirdi; oyuncunun yalnızca 150 bin euro karşılığında Juventus'a transferi konusunda nihai anlaşmaya varıldı. Bu transfer, oyuncunun Real Madrid deneyiminin başarısızlığını yansıtıyor.

"AS" gazetesinin haberine göre Juventus, sözleşmesinde bir yılı kalan ancak İspanya'nın başkentinde mahrum kaldığı forma şansını arayarak ayrılmaya karar veren oyuncuyu kadrosuna katmak için Real Madrid'e üzerinde anlaşılan bedeli ödeyecek.

Redondo'nun ayrılma kararı, Santiago Bernabéu'da beklenen üne kavuşamadığı iki hayal kırıklığı yaratan sezonun ardından, sahalardan uzak kalmasının önümüzdeki Dünya Kupası'nda İspanya Milli Takımı ile forma giyme şansını etkilemesi endişesinden kaynaklandı.

Redondo, 2024 yılında İspanya Kadınlar Ligi'nin en iyi gol krallarından biri olarak Levante'den Real Madrid'e katılmıştı, ancak Real Madrid deneyimi beklentileri karşılamadı ve bu durum onu İtalya Serie A'da yeni bir fırsat aramaya yöneltti.

İspanyol teknik direktör Guerrero yönetimindeki Juventus, kadın futbolundaki eski görkemini geri kazanmaya çalışıyor. Bu sezon kadrosunu güçlü bir şekilde takviye eden Juventus, Redondo'nun yanı sıra Cella ve Khelifi ile vatandaşı Julia Bartel'i de kadrosuna kattı; tüm bunlar Juventus'u yeniden zirveye taşımayı hedefleyen iddialı bir proje kapsamında gerçekleşti.