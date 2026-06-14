Avustralya Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası'na mükemmel bir başlangıç yaptı ve D Grubu'ndaki maçta Türkiye'yi 2-0 mağlup ederek ilk turun en büyük sürprizlerinden birine imza attı.

"Kanguru"lar turnuvadaki ilk üç puanını toplayarak, erken bir aşamada eleme yarışına dahil olurken, uzun bir aradan sonra Dünya Kupası'na geri dönen Türkiye milli takımı ise ilk maçında ağır bir darbe aldı.

Böylece Avustralya, gol farkıyla lider ABD'nin ardından grupta ikinci sırada yer alırken, Türkiye ise puansız olarak üçüncü sırada bulunuyor.

Türkiye, ilk yarının büyük bölümünde oyunun kontrolünü elinde tutsa da, etkili olan taraf Avustralya oldu.

Arda Güler, kaptan Orkun Kökcü ile yaptığı güzel paslaşmanın ardından erken bir gol fırsatı yakaladı, ancak genç kaleci Patrick Beech'in muhteşem kurtarışları karşısında birkaç tehlikeli pozisyonu kaçırdı.

Maçın gidişatının aksine, Avustralya 29. dakikada öne geçmeyi başardı. Paul Okon-Engstler savunmanın arkasına uzun bir top gönderdi, Nestori Iranconda bu topa koştu, savunmacıları ustaca geçip yerden bir şutla topu ağlara gönderdi ve Avustralya'nın Dünya Kupası tarihindeki en genç golcüsü oldu.



Teknik direktör Vincenzo Montella, ikinci yarıya başlarken skoru eşitlemek amacıyla kanat oyuncusu Kenan Yıldız'ı oyuna soktu ve Türk milli takımı baskısını sürdürdü, ancak kaleci Beach muhteşem performansını sürdürerek birçok tehlikeli şutu kurtardı.

Türkiye beraberlik golünü ararken, Avustralya milli takımı 75. dakikada son darbeyi vurdu. Connor Metcalf topu aldı ve ceza sahası dışından attığı güçlü şut, kalenin alt köşesine yerleşerek ikinci golü getirdi.

Kaleci Patrick Beech, maçın son düdüğüne kadar olağanüstü bir performans sergilemeye devam etti. Maç boyunca sekiz şutu kurtaran Beech, aralarında Kerim Aktürkoğlu'nun kaçırdığı net bir fırsatın da bulunduğu bu kurtarışlarla, ülkesinin takımını değerli ve hak ettiği bir zafere taşıdı.

Bu galibiyetle Avustralya, bir sonraki maçında ABD'ye karşı morali yüksek bir şekilde çıkacak, Türkiye ise grup aşamasının ikinci turunda Paraguay ile karşılaşacağı maçta bir an önce rotasını düzeltmek zorunda kalacak.



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