Barcelona orta saha oyuncusu Marc Casado, hizmetlerinden yararlanmak isteyen Avrupa, Suudi Arabistan ve Türkiye kulüplerinin artan ilgisi karşısında geleceğiyle ilgili çeşitli seçeneklerle karşı karşıya. Ancak Bayer Leverkusen'e transfer, özellikle ilk teknik direktörü Carles Martinez'in Alman ekibinin teknik heyetinin başında olmasıyla birlikte, oyuncunun önündeki en dikkat çekici alternatiflerden biri olarak öne çıkıyor.

İspanyol "Sport" gazetesine göre Casado, İngiltere, İtalya ve Almanya'daki kulüplerin yanı sıra Suudi Arabistan ve Türkiye'den de teklifler ve ilgi aldı. Ancak kariyerine büyük Avrupa liglerinde devam etmeyi tercih eden oyuncu için bu son iki adres öncelik taşımıyor.

Barcelona oyuncusunun hizmetleriyle ilgilenen Alman kulüpleri arasında Leipzig öne çıkarken, son saatlerde Real Betis de onu transfer etme yarışına girdi. Endülüs ekibi orta saha oyuncusunun yeteneklerine değer verirken, Casado da İspanya Ligi'nde kalma olasılığını değerlendirmeyi istiyor.

Ancak Bayer Leverkusen'in teklifi, diğer seçeneklere göre ona üstünlük sağlayabilecek ek bir unsur taşıyor: Casado'yu çok iyi tanıyan Katalan teknik direktör Carles Martinez'in varlığı. Martinez, Casado'nun Barcelona akademisi "La Masia" içindeki futbol kariyerinin ilk adımlarında ona nezaret eden ilk teknik direktör olmuştu.

Martinez ile Casado arasındaki ilişki uzun yıllar öncesine dayanıyor. Teknik direktör, profesyonel futbol dünyasına geçmeden önce La Masia'da 4 yıl görev yapmıştı.

İki taraf arasındaki ilişki takip eden yıllar boyunca sürdü ve bu durum oyuncuya, yeteneklerini ve gelişimini ilk yaş dönemlerinden bu yana tanıyan bir teknik direktörün yönetiminde yeniden çalışma fırsatı sunuyor.

Martinez, bu yaz Fransız ekibi Toulouse'daki deneyiminin ardından Bayer Leverkusen'e katıldı ve Alman kulübüyle Haziran 2028'e kadar uzanan bir sözleşme imzalayarak Almanya Ligi'nde yeni bir projeye başladı.

Leverkusen'in orta sahası, bu yaza kadar takımın kaptanı olan, ancak Martinez'in gelişinin ardından kaptanlık pazubandını kaybeden Robert Andrich'in geleceğinin belirsizliği karşısında, Casado'nun kulübe transfer olma olasılığını belirleyebilecek unsurlardan birini temsil ediyor.

Yeni teknik direktör, kaptanlık pazubandını Edmond Tapsoba'nın taşıyacağını doğruladı. Andrich'in durumu ise, kendisine düzenli süre almakta zorluk yaşayabileceği bildirildikten sonra daha da karmaşık bir hâl aldı; ancak oyuncu, takım içinde önemli hissettiği sürece ayrılmayı düşünmediğini vurguladı.

Andrich'in ayrılması hâlinde Casado, Leverkusen'in orta sahasında onun yerini doldurmak için en dikkat çekici adaylardan biri hâline gelebilir. Bu da transfere, Martinez ile olan eski ilişkisine bağlı kişisel unsurun yanı sıra sportif bir boyut kazandırıyor.

Betis, Casado'nun önündeki bir seçenek olmaya devam ederken, Almanya Ligi'ndeki rekabeti, kulübün sportif projesini ve kariyerinin La Masia içindeki başlangıçlarına tanıklık etmiş teknik direktörle yeniden çalışmayı bir araya getirmesi nedeniyle Leverkusen deneyimi mevcut önceliklerine daha uygun görünüyor.