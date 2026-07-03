Sürpriz... Al-Ahly, Mahrez ve Kessie’nin ardından yeni bir yıldızı kadrosuna katmayı düşünüyor!

Suudi Al-Ahli kulübü yönetimi, yaz transfer döneminde Cezayirli Riyad Mahrez ve Fildişili Frank Kessie ikilisiyle yollarını ayırma kararının ardından, yeni bir yabancı yıldızdan da ayrılmayı planlıyor.

Al-Ahli, Kessié'nin kulübe katıldığından 3 yıl sonra ayrıldığını duyurdu; Mahrez için de durum aynı, sadece resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Suudi gazeteci Muhammed El-Bakiri’nin aktardığına göre, Al-Ahli yetkilileri, yaz transfer döneminde birçok Avrupa kulübünün Brezilyalı savunma oyuncusu Roger Ibáñez’e ilgi göstermesi üzerine, oyuncunun sözleşmesini satışa çıkardı.

El-Bakiri, bu hamlenin ardındaki ana nedenin, 2028 yazına kadar süren mevcut sözleşmesini uzatmayı reddetmesi olduğunu belirtti. Kulüp yönetimi, sözleşmesine iki yıl daha eklemek istiyor ancak oyuncu şu ana kadar onay vermedi.

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Spor yönetimi, uygun bir maddi kazanç elde etmeden takımın yıldızlarından birinin ayrılması senaryosunun tekrarlanmasını istemediğini, bu nedenle oyuncunun sözleşme yenilemeyi reddetmeye devam etmesi halinde onu satmayı düşünmeye başladığını da ekledi.

Aynı kaynağa göre, Brezilyalı savunma oyuncusunun yıllık maaşı 9 milyon avroyu geçmiyor; bu da, tarafların önümüzdeki haftalarda bir anlaşmaya varması halinde, oyuncunun Avrupa’ya transferinin ciddi bir seçenek haline gelmesini sağlıyor.

Ibañez, Suudi Roshen Ligi’nin en önde gelen savunma oyuncularından biri olarak kabul ediliyor ve Al-Ahli’nin elde ettiği başarılarda, özellikle de Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunda önemli bir rol oynadı.